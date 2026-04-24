Нова роль легенди: екс-зірка "Шахтаря" та збірної України Марлос отримав несподівану посаду в Бразилії

12:53 24.04.2026 Пт
Колишній лідер "гірників" повертається у великий футбол у новому амплуа через два роки після завершення кар'єри
aimg Андрій Костенко
Марлос (фото: Getty Images)

Натуралізований бразилець Марлос, який десять років провів в УПЛ та грав за національну команду України, в себе на батьківщині приєднався до структури клубу "Парана".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФК "Парана".

Нові обов'язки легенди

У "Парані" 37-річний екс-вінгер "гірників" обійняв посаду технічного координатора молодіжного напряму. Він куруватиме тренувальний процес юнацьких команд та особисто стежитиме за прогресом вихованців академії.

Марлос вже встиг поділитися планами в коментарі офіційному сайту клубу. Його мета – не лише готувати атлетів, а й допомагати у вихованні особистостей, передаючи свій величезний досвід виступів у Лізі чемпіонів.

Де зараз виступає "Парана"

Футбольний клуб "Парана", створений у 1989 році шляхом злиття команд "Пінейрос" та "Колорадо" – є третім в своєму штаті за кількістю чемпіонських титулів та чисельністю армії вболівальників. За цими показниками він поступається лише "Коритибі" та "Атлетіко Паранаенсе".

Наразі клуб переживає не найкращі часи, виступаючи у другому дивізіоні Ліги Параненсе (п'ятий за силою рівень бразильського футболу). Проте в поточному сезоні команда лідирує в турнірній таблиці та вже гарантувала собі місце в плей-офф за вихід у вищий дивізіон.

Марлос на новій посаді (фото: ФК "Парана")

Марлос на новій посаді (фото: ФК "Парана")

Хто такий Марлос

Вихованець футбольного клубу "Коритиба". На батьківщині також грав за "Сан-Паулу", потім провів рік в уругвайському "Рентістасі".

У 2012 році опинився в Україні, де спочатку провів два сезони в харківському "Металісті". А з 2014 до 2021 року захищав кольори донецького "Шахтаря". У складі "гірників" виграв 12 трофеїв, у тому числі чотири рази ставав чемпіоном України.

28 вересня 2017 року отримав українське громадянство. Зіграв за збірну України 27 матчів, забив один гол та віддав шість результативних передач. У складі "синьо-жовтих" був учасником Євро-2020.

На початку 2022-го Марлос покинув Україну та повернувся до Бразилії. Там протягом року виступав за "Атлетіко Паранаенсе". У травні 2024 року футболіст офіційно завершив кар'єру.

Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
