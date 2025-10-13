Ребров оголосив склад збірної України: хто вийде на вирішальний матч проти Азербайджану
Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров визначився з одинадцятьма гравцями, які вийдуть на поле у стартовому складі в ключовому поєдинку 4-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026 проти команди Азербайджану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби національних команд Азербайджану та України.
Офіційно оголошено стартовий склад "синьо-жовтих"
Про рішення тренерського штабу повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).
На сьогоднішній поєдинок з Азербайджаном, який пройде на стадіоні "Краковія" у польському Кракові, Сергій Ребров обрав наступний стартовий склад:
- Воротар: Анатолій Трубін
- Захисники: Юхим Конопля, Ілля Забарний, Микола Матвієнко (капітан), Віталій Миколенко
- Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Ярмолюк, Руслан Малиновський
- Нападники: Олексій Гуцуляк, Артем Довбик, Назар Волошин
Зазначимо, що Микола Матвієнко виведе команду на поле з капітанською пов'язкою.
Склад збірної Азербайджану
Тренерський штаб "міллі" також визначився зі своїми 11-ма гравцями, які розпочнуть зустріч.
- Воротар: Шахрудин Магомедалієв
- Захисники: Бахлул Мустафазаде, Ельвін Бадалов, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Ельвін Джафаргулієв
- Півзахисники: Абдула Хайбулаєв, Емін Махмудов (капітан), Торал Байрамов
- Нападники: Анатолій Нурієв, Наріман Ахундзаде
Де і коли дивитися матч
Стартовий свисток австрійського арбітра Себастьяна Гісхамера пролунає о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, що після трьох зіграних турів у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном збірна України посідає другу сходинку, маючи у своєму активі 4 очки. У попередньому турі українська команда здобула видовищну перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.
Турнірне становище у групі після трьох зіграних турів
Лідерство у групі впевнено утримує збірна Франції, яка здобула максимальні дев'ять очок у трьох матчах і має найкращу різницю забитих та пропущених м'ячів – 7:1.
Друге місце наразі посідає збірна України. "Синьо-жовті" набрали чотири очки після трьох поєдинків, демонструючи рівну різницю м'ячів – 6 забитих і 6 пропущених.
Третьою йде Ісландія, в активі якої три пункти. Ісландці мають різницю м'ячів 9:7.
Замикає турнірну таблицю збірна Азербайджану, яка за три тури змогла здобути лише одне очко. Різниця м'ячів у команди становить 1:9.
Раніше ми писали про вартість збірних України та Азербайджану перед матчем 4-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026.
Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.