Головна » Розваги » Спорт

Ребров оголосив склад збірної України: хто вийде на вирішальний матч проти Азербайджану

Понеділок 13 жовтня 2025 20:45
UA EN RU
Ребров оголосив склад збірної України: хто вийде на вирішальний матч проти Азербайджану Збірна Україна з футболу (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров визначився з одинадцятьма гравцями, які вийдуть на поле у стартовому складі в ключовому поєдинку 4-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026 проти команди Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби національних команд Азербайджану та України.

Офіційно оголошено стартовий склад "синьо-жовтих"

Про рішення тренерського штабу повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

На сьогоднішній поєдинок з Азербайджаном, який пройде на стадіоні "Краковія" у польському Кракові, Сергій Ребров обрав наступний стартовий склад:

  • Воротар: Анатолій Трубін
  • Захисники: Юхим Конопля, Ілля Забарний, Микола Матвієнко (капітан), Віталій Миколенко
  • Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Ярмолюк, Руслан Малиновський
  • Нападники: Олексій Гуцуляк, Артем Довбик, Назар Волошин

Зазначимо, що Микола Матвієнко виведе команду на поле з капітанською пов'язкою.

Склад збірної Азербайджану

Тренерський штаб "міллі" також визначився зі своїми 11-ма гравцями, які розпочнуть зустріч.

  • Воротар: Шахрудин Магомедалієв
  • Захисники: Бахлул Мустафазаде, Ельвін Бадалов, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Ельвін Джафаргулієв
  • Півзахисники: Абдула Хайбулаєв, Емін Махмудов (капітан), Торал Байрамов
  • Нападники: Анатолій Нурієв, Наріман Ахундзаде

Де і коли дивитися матч

Стартовий свисток австрійського арбітра Себастьяна Гісхамера пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що після трьох зіграних турів у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном збірна України посідає другу сходинку, маючи у своєму активі 4 очки. У попередньому турі українська команда здобула видовищну перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.

Турнірне становище у групі після трьох зіграних турів

Лідерство у групі впевнено утримує збірна Франції, яка здобула максимальні дев'ять очок у трьох матчах і має найкращу різницю забитих та пропущених м'ячів – 7:1.

Друге місце наразі посідає збірна України. "Синьо-жовті" набрали чотири очки після трьох поєдинків, демонструючи рівну різницю м'ячів – 6 забитих і 6 пропущених.

Третьою йде Ісландія, в активі якої три пункти. Ісландці мають різницю м'ячів 9:7.

Замикає турнірну таблицю збірна Азербайджану, яка за три тури змогла здобути лише одне очко. Різниця м'ячів у команди становить 1:9.

Раніше ми писали про вартість збірних України та Азербайджану перед матчем 4-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

