Ребров оголосив склад збірної України: хто вийде на вирішальний матч проти Азербайджану

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров визначився з одинадцятьма гравцями, які вийдуть на поле у стартовому складі в ключовому поєдинку 4-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026 проти команди Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби національних команд Азербайджану та України .

Офіційно оголошено стартовий склад "синьо-жовтих"

Про рішення тренерського штабу повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

На сьогоднішній поєдинок з Азербайджаном, який пройде на стадіоні "Краковія" у польському Кракові, Сергій Ребров обрав наступний стартовий склад:

Воротар: Анатолій Трубін

Анатолій Трубін Захисники: Юхим Конопля, Ілля Забарний, Микола Матвієнко (капітан), Віталій Миколенко

Юхим Конопля, Ілля Забарний, Микола Матвієнко (капітан), Віталій Миколенко Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Ярмолюк, Руслан Малиновський

Олег Очеретько, Єгор Ярмолюк, Руслан Малиновський Нападники: Олексій Гуцуляк, Артем Довбик, Назар Волошин

Зазначимо, що Микола Матвієнко виведе команду на поле з капітанською пов'язкою.

Склад збірної Азербайджану

Тренерський штаб "міллі" також визначився зі своїми 11-ма гравцями, які розпочнуть зустріч.

Воротар: Шахрудин Магомедалієв

Шахрудин Магомедалієв Захисники: Бахлул Мустафазаде, Ельвін Бадалов, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Ельвін Джафаргулієв

Бахлул Мустафазаде, Ельвін Бадалов, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Ельвін Джафаргулієв Півзахисники: Абдула Хайбулаєв, Емін Махмудов (капітан), Торал Байрамов

Абдула Хайбулаєв, Емін Махмудов (капітан), Торал Байрамов Нападники: Анатолій Нурієв, Наріман Ахундзаде

Де і коли дивитися матч

Стартовий свисток австрійського арбітра Себастьяна Гісхамера пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що після трьох зіграних турів у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном збірна України посідає другу сходинку, маючи у своєму активі 4 очки. У попередньому турі українська команда здобула видовищну перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.

Турнірне становище у групі після трьох зіграних турів

Лідерство у групі впевнено утримує збірна Франції, яка здобула максимальні дев'ять очок у трьох матчах і має найкращу різницю забитих та пропущених м'ячів – 7:1.

Друге місце наразі посідає збірна України. "Синьо-жовті" набрали чотири очки після трьох поєдинків, демонструючи рівну різницю м'ячів – 6 забитих і 6 пропущених.

Третьою йде Ісландія, в активі якої три пункти. Ісландці мають різницю м'ячів 9:7.

Замикає турнірну таблицю збірна Азербайджану, яка за три тури змогла здобути лише одне очко. Різниця м'ячів у команди становить 1:9.