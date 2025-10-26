"Реал" – "Барселона": огляд і відео всіх голів вогняного "Ель Класіко"

Ла Ліга, 10-й тур

"Реал" – "Барселона" – 2:1

Голи: Мбаппе, 22, Беллінгем, 43 – Фермін, 38

Нереалізований пенальті: Мбаппе (Р), 52 (воротар)

Вилучення: Педрі (Б), 90+10 (друга жовта)

Перед матчем

Це було перше "Ель Класіко" поточного сезону. У минулому – суперники зустрічалися чотири рази: двічі в чемпіонаті, а також у фіналах Кубка та Суперкубка Іспанії. У всіх іграх тоді перемогла "Барселона".

Перший поєдинок у сезоні-2024/25 також проходив у жовтні в Мадриді. І тоді Ямаль і компанія просто знищили "вершкових" на очах їхніх уболівальників. У воротах "Реала", які захищав Андрій Лунін, опинилося чотири м'ячі. А матч завершився розгромом: 4:0 – на користь "Барси".

Як пройшла гра

Цього разу "королівський клуб" вперше на класичний поєдинок виводив у якості головного тренера Хабі Алонсо.

"Реал" дуже жваво розпочав і вже на 2-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Правда, після консультації з ВАР передумав і відмінив своє рішення.

ВАР ще раз зіграв проти "Реала" на 12-й хвилині. Мбаппе забив гол, який скасували через офсайд.

Ще через десять хвилин "вершкові" таки забили легальний гол, хоча й тут були сумніви щодо положення поза грою. Мбаппе отримав передачу від Беллінгема та точно пробив у кут воріт Щенсни.

"Вершкові" й далі домінували, переважаючи суперника за всіма статтями. Проте пропустили у відповідь. "Барса" запресингувала оборонців суперника біля їхнього штрафного, змусила помилитися Гюлера та зрівняла рахунок зусиллями Ферміна.

Але ще до перерви "Реал" знову вийшов уперед. Фірмовий рейд лівим флангом здійснив Вінісіус, який подав у штрафний. Там Мілітао скинув на Беллінгема – англієць вразив вже порожні ворота.

І буквально одразу "Реал" забив ще – проте Мбаппе знову опинився в офсайді.

Після перерви господарі втратили ще одну нагоду закріпити перевагу. На 52-й хвилині Мбаппе не зміг переграти Щенсни з 11-метрової позначки.

На 68-й хвилині "Реал" забив вже втретє з офсайду. Не зарахували гол Беллінгема через "поза грою" в Діаса.

У останній ігровий відрізок більш активною була "Барселона", яка час від часу притискала суперників до воріт. Проте й сама ледь не отримала гол, пропускаючи гострі випади Мбаппе.

У компенсований час другу жовту "заробив" барселонець Педрі. Вилучення спровокувало справжню бійку на останніх хвилинах за участю навіть запасних футболістів. Це, зокрема, дозволило відмітитися в матчі й нашому Андрію Луніну. Воротар, який усю гру провів на лаві запасних, отримав жовту картку за активність у штовханині.

Турнірне становище

"Реал" переміг "Барселону" вперше з квітня 2024 року.

Це дозволило підопічним Хабі Алонсо відірватися в турнірній таблиці на 5 очок. Мадридці мають 27 пунктів та очолюють чемпіонський пелотон Ла Ліги. "Барселона" з 22-ма балами – друга.