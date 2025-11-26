"Путінські маріонетки". Зірка "Сватів" рознесла колишніх колег-росіян

Що Саліванчук сказала про участь у серіалі "Свати"

Вона зізналася, що не ображається, коли її досі називають "зіркою Сватів", хоча у серіалі вона зіграла понад десять років тому.

"Я дуже любила цю роль, але це було 16 років тому. Просто це не зовсім коректні й не зовсім розумні люди так пишуть", - поділилася вона.

Вона зауважила, що на неї вішають ярлик не лише зірки "Сватів". Інколи навіть приписують проєкти, в яких вона ніколи не брала участь.

"Часто пишуть "Зірка Жіночого кварталу", а я ніколи не була в "Жіночому кварталі". Або мені ще подобалось, як про мене писали: "Колишня дружина народного депутата". Я вже два роки розлучена, а вони досі це пишуть", - розповіла акторка.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Про російських акторів зі "Сватів"

Коментуючи популярність серіалу навіть після заборони, Саліванчук наголосила, що він був створений українською командою.

"Серіал дійсно був дуже хорошим, його створила українська команда. Головні режисери, продюсери - це українці", - пояснила вона.

Водночас зірка різко висловилася про російських акторів, які підтримали злочинне вторгнення в Україну та хвалили Путіна.

"Так, ті актори потім говорили дуже погано про Україну, мені соромно за них, тому що саме Україна їм давала змогу стати такими великими популярними зірками", - зауважила Саліванчук.

"Саме Україна платила їм кошти, а потім вони почали поводитися зовсім негарно, як і всі путінські маріонетки, я не знаю, як ще їх назвати", - додала вона.

Саліванчук про акторів-путіністів зі "Сватів" (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Чому "Сватів" досі дивляться

Попри скандали та заборону в Україні, серіал продовжує збирати перегляди на YouTube. Саліванчук пояснює це тим, що це був добрий та якісний продукт, який створювали переважно українські спеціалісти.

"Але серіал був дійсно хороший, добрий. Проте головні чотири герої були із РФ. Майже всі інші - українці. Звісно, що про нього згадують, бо продюсером був наш президент", - сказала вона.

Хто зі "Сватів" підтримав Росію

Нагадаємо, Федір Добронравов, який ще у 2014 році схвалив анексію Криму, у 2022-му відвідував госпіталь із пораненими російськими військовими та публічно висловлював підтримку окупантам.

Акторка Тетяна Кравченко також зайняла проросійську позицію після початку повномасштабного вторгнення, повторюючи російські пропагандистські тези.

Добронравов та Кравченко (скриншот)

Олеся Желєзняк у соцмережах публікувала звернення та дописи із підтримкою Путіна.

Інна Корольова також висловлювала прихильність до російської влади та захищала Путіна, зокрема писала різкі коментарі на адресу ексколеги Анни Кошмал.