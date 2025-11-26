"Путинские марионетки". Звезда "Сватов" разнесла бывших коллег-россиян

Что Саливанчук сказала об участии в сериале "Сваты"

Она призналась, что не обижается, когда ее до сих пор называют "звездой Сватов", хотя в сериале она сыграла более десяти лет назад.

"Я очень любила эту роль, но это было 16 лет назад. Просто это не совсем корректные и не совсем умные люди так пишут", - поделилась она.

Она отметила, что на нее вешают ярлык не только звезды "Сватов". Иногда даже приписывают проекты, в которых она никогда не участвовала.

"Часто пишут "Звезда Женского квартала", а я никогда не была в "Женском квартале". Или мне еще нравилось, как обо мне писали: "Бывшая жена народного депутата". Я уже два года разведена, а они до сих пор это пишут", - рассказала актриса.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

О российских актерах из "Сватов"

Комментируя популярность сериала даже после запрета, Саливанчук подчеркнула, что он был создан украинской командой.

"Сериал действительно был очень хорошим, его создала украинская команда. Главные режиссеры, продюсеры - это украинцы", - объяснила она.

В то же время звезда резко высказалась о российских актерах, которые поддержали преступное вторжение в Украину и хвалили Путина.

"Да, те актеры потом говорили очень плохо об Украине, мне стыдно за них, потому что именно Украина им давала возможность стать такими большими популярными звездами", - отметила Саливанчук.

"Именно Украина платила им деньги, а потом они начали вести себя совсем некрасиво, как и все путинские марионетки, я не знаю, как еще их назвать", - добавила она.

Саливанчук об актерах-путинистах из "Сватов" (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Почему "Сватов" до сих пор смотрят

Несмотря на скандалы и запрет в Украине, сериал продолжает собирать просмотры на YouTube. Саливанчук объясняет это тем, что это был хороший и качественный продукт, который создавали преимущественно украинские специалисты.

"Но сериал был действительно хороший, добрый. Однако главные четыре героя были из РФ. Почти все остальные - украинцы. Конечно, о нем вспоминают, потому что продюсером был наш президент", - сказала она.

Кто из "Сватов" поддержал Россию

Напомним, Федор Добронравов, который еще в 2014 году одобрил аннексию Крыма, в 2022-м посещал госпиталь с ранеными российскими военными и публично выражал поддержку оккупантам.

Актриса Татьяна Кравченко также заняла пророссийскую позицию после начала полномасштабного вторжения, повторяя российские пропагандистские тезисы.

Добронравов и Кравченко (скриншот)

Олеся Железняк в соцсетях публиковала обращения и сообщения с поддержкой Путина.

Инна Королева также выражала приверженность российской власти и защищала Путина, в частности писала резкие комментарии в адрес экс-коллеги Анны Кошмал.