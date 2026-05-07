ПСЖ іде за другим титулом ЛЧ! "Баварію" зупинили у матчі з неймовірним рекордом лідера

Швидкий гол та суперечливі рішення арбітра

Паризький клуб приголомшив господарів поля вже на самому старті зустрічі.

На 3-й хвилині Фабіан Руїс ідеальним пасом знайшов Хвічу Кварацхелію, який асистував Усману Дембеле - нападник французів миттєво переправив м'яч у сітку.

Попри фінальний штурм мюнхенців та гол Гаррі Кейна на 90+4 хвилині, нічиєї 1:1 "Баварії" не вистачило для загального успіху.

Окремим чинником гри стали рішення головного арбітра Жуана Піньєйру.

Протягом поєдинку футболісти німецького гранда двічі апелювали щодо призначення пенальті через гру рукою з боку захисників ПСЖ у власному майданчику.

Проте рефері в обох епізодах порушень не зафіксував, залишивши ПСЖ у грі. За підсумками двох матчів (5:4 та 1:1) далі пройшла команда Луїса Енріке.

Історичне досягнення Маркіньйоса

Цей вечір став знаковим для капітана парижан Маркіньйоса.

Вихід захисника у стартовому складі дозволив йому встановити новий рекорд Ліги чемпіонів серед бразильських футболістів.

За даними УЄФА, цей матч став для нього 121-м у турнірі. Таким чином, Маркіньйос перевершив досягнення легендарного Роберто Карлоса, який зупинився на позначці 120 ігор.

Фінал у Будапешті: хто стане суперником ПСЖ

Для ПСЖ це буде вже третій фінал найпрестижнішого єврокубка в історії та другий поспіль.

Минулого року парижани тріумфували у вирішальному матчі, розгромивши "Інтер" із рахунком 5:0.

Цього разу суперником французького гранда стане лондонський "Арсенал", який у паралельному півфіналі вибив мадридське "Атлетіко".

Для "канонірів" це перший фінал ЛЧ за останні два десятиліття.

Вирішальна битва за трофей відбудеться у суботу, 30 травня. Матч прийматиме "Пушкаш Арена" в угорському Будапешті.