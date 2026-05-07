ПСЖ идет за вторым титулом ЛЧ! "Баварию" остановили в матче с невероятным рекордом лидера

Быстрый гол и противоречивые решения арбитра

Парижский клуб ошеломил хозяев поля уже на самом старте встречи.

На 3-й минуте Фабиан Руис идеальным пасом нашел Хвича Кварацхелию, который ассистировал Усману Дембеле - нападающий французов мгновенно переправил мяч в сетку.

Несмотря на финальный штурм мюнхенцев и гол Гарри Кейна на 90+4 минуте, ничьей 1:1 "Баварии" не хватило для общего успеха.

Отдельным фактором игры стали решения главного арбитра Жуана Пиньейру.

В течение поединка футболисты немецкого гранда дважды апеллировали о назначении пенальти из-за игры рукой со стороны защитников ПСЖ в собственной площадке.

Однако рефери в обоих эпизодах нарушений не зафиксировал, оставив ПСЖ в игре. По итогам двух матчей (5:4 и 1:1) дальше прошла команда Луиса Энрике.

Историческое достижение Маркиньоса

Этот вечер стал знаковым для капитана парижан Маркиньоса.

Выход защитника в стартовом составе позволил ему установить новый рекорд Лиги чемпионов среди бразильских футболистов.

По данным УЕФА, этот матч стал для него 121-м в турнире. Таким образом, Маркиньос превзошел достижение легендарного Роберто Карлоса, который остановился на отметке 120 игр.

Финал в Будапеште: кто станет соперником ПСЖ

Для ПСЖ это будет уже третий финал самого престижного еврокубка в истории и второй подряд.

В прошлом году парижане торжествовали в решающем матче, разгромив "Интер" со счетом 5:0.

На этот раз соперником французского гранда станет лондонский "Арсенал", который в параллельном полуфинале выбил мадридское "Атлетико".

Для "канониров" это первый финал ЛЧ за последние два десятилетия.

Решающая битва за трофей состоится в субботу, 30 мая. Матч будет принимать "Пушкаш Арена" в венгерском Будапеште.