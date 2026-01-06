"Просто закипала". Руслана чесно розповіла про ревнощі та суперечки з чоловіком

Що сказала Руслана про стосунки з чоловіком

Артистка з особливим трепетом говорить про чоловіка Олександра Ксенофонтова, з яким одружена з 1995 року. За її словами, стосунки ніколи не були тихими. Навпаки - суперечки стали частиною творчого життя.

"Люди, які нас дуже добре знають, не чули, щоб в нас хоч одна розмова була без суперечки. На все, що я говорю, він скаже: "Ні". На все, що він говорить, я теж саме скажу. Але це реально сперечання двох креативних і амбітних людей. У нас саме в цих суперечках завжди народжуються ідеї, які того варті", - поділилася вона.

Руслана з чоловіком Олександром (скриншот)​​​​​​​

Водночас зірка підкреслила, що за понад 20 років спільного життя та співпраці між ними з коханим залишилися сильні почуття.

"Насправді ми дуже любимо одне одного. Коли бачу, як його машина їде за воротами, завжди помолюся йому в дорогу, про себе скажу: "Сашка, повертайся чимшвидше". В нас залишились оці зворушливі стосунки", - розповіла Руслана.

Також вона розкрила, як піклується про чоловіка.

У будні, напевно, як у всіх. Єдине, що я за Сашкою доглядаю дуже. Я йому готую дуже круті сніданки для здоров'я, різні настоянки прополюса, відвар ромашки з полину. Обов'язково йому насіння льону відварю, дам корисні вітамінки. Обов'язково йому заварю карпатський чай, покладу трошки меду, імбир і заставлю його то все, а він: "О, Боже, ні". Я кажу: "Саш, давай, це твоє здоров'я", - поділилася артистка.

Руслана Лижичко (фото: facebook.com/ruslana.official)

Чи присутні ревнощі в шлюбі Руслани

Зірка зізналася, що вони з коханим можуть ревнувати одне одного, але не виказувати цього. Вона навела приклад, за яких обставин це може відбуватися.

"Коли ми допомагали Азербайджану на "Євробаченні", він давав поради артистам. Дівчата брали участь. Не дай Господи б я почула, що це хоч якимось там окремим словом подібно до того, що він говорить мені. Я просто закипала", - зізналася вона.



Що відомо про шлюб Руслани та Олександра

Нагадаємо, стосунки пари розпочалися з професійного погляду, коли артистка звернулася до нього за порадою. Вони стали друзями, а потім між ними виникли почуття.

Вже у грудні 1995 року вони одружилися. Дітей в них немає, але раніше зірка розповідала про невдалі спроби стати мамою та надію на поповнення в родині.