ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Проклинав мене, а потім помстився". Відомий актор пригадав кумедну історію про кума

Четвер 08 січня 2026 23:18
UA EN RU
"Проклинав мене, а потім помстився". Відомий актор пригадав кумедну історію про кума Юрій Вихованець (фото: пресслужба)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

До Дня кума актор серіалів "Митець” та "Служба 112" Юрій Вихованець поділився смішним випадком, який трапився з ним та його кумом, актором Іваном Бліндарем, під час однієї з вистав. Обидва тоді були зовсім молоді та робили все, що тільки могли придумати.

Про це Юрій ексклюзивно розповів для РБК-Україна.

Юрій Вихованець пригадав кумедну історію про кума

"Бліндар завжди жартує, що я не можу прикалуватися з людей, бо в мене це закінчується погано", - зазначив Юрій.

Історія почалася за лаштунками, коли обидва готувалися до сцени в масках з прорізаними очима. Тоді вони мали розсипати пшеничну крупу.

"Це була така перебита пшениця, дуже гостра, з маленькими кристаликами. Перед виходом він стояв до мене спиною. Я його за плече - він розвертається, а я йому просто в лице тією крупою! Не знаю, про що я думав. Крупа, звісно, потрапила йому в очі. Він по сцені бігав напомацки, очі червоні, проклинав мене", - пригадав Вихованець.

&quot;Проклинав мене, а потім помстився&quot;. Відомий актор пригадав кумедну історію про кумаВихованець пригадав кумедну історію з кумом (фото: пресслужба)

Помста не забарилася. Під час тієї ж вистави Бліндар вирішив пожартувати у відповідь

"Знову стояли за лаштунками, але вже без масок. Він був за мною, а переді мною стояла актриса - така солідна жінка. Виходить, я був між ними. І він руку повз мене просунув - і хап! Пожмакав її за дупу. Так сильно. А я тоді ще малий був, капець. Вона розвертається на мене з такими очима і вже готується дати ляща", - поділився актор.

На щастя, кум таки вирішив врятувати ситуацію.

"Він одразу почав кричати: "Ну, пробач, пробач! Ні, ні, то я, то я!" Спас мене в останню секунду, але міг я так відгребти", - з гумором пригадав Юрій.

Цей випадок став для Вихованця яскравим спогадом з юності та доказом, що дружба з кумом може бути не лише веселою, а й трохи небезпечною.

&quot;Проклинав мене, а потім помстився&quot;. Відомий актор пригадав кумедну історію про кумаВихованець згадав "помсту" кума (фото: пресслужба)

Нагадаємо, зараз Юрій працює над зйомками серіалу "Екстрена допомога" про реформу медичної освіти. Разом з ним там грають Віктор Жданов, Сергій Кисіль та Анастасія Цимбалару. А Бліндар скоро з’явиться у серіалі "Справа НБР" на ICTV2.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори Зірки
Новини
В Україні змінили очільників чотирьох ОВА: укази Зеленського
В Україні змінили очільників чотирьох ОВА: укази Зеленського
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка