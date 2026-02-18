Продовження Ліги чемпіонів: розклад матчів плей-офф і де дивитися

Хто грає у стиках

Участь у цій стадії беруть клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де приєднаються до команд, які фінішували у топ-8 основного раунду.

Матчі середи

18 лютого будуть зіграні чотири поєдинки.

"Карабах" – "Ньюкасл"

Азербайджанський "Карабах" з нашим Олексієм Кащуком у складі зіграє свій історичний перший матч у плей-офф ЛЧ. Сам вихід до цієї стадії вже став для команди фантастичним досягненням.

На своєму шляху до "Карабах" вже встиг переграти "Бенфіку", "Копенгаген" та "Айнтрахт", а також розписати нічию з клубним чемпіоном світу – "Челсі". Тепер – битва зі ще одним представником АПЛ.

"Брюгге" – "Атлетіко"

У жовтні 2022 року, коли мадридський "Атлетіко" востаннє приїздив на стадіон "Ян Брейдель", "Брюгге" святкував перемогу з рахунком 2:0. Бельгійський клуб досі не зазнавав поразок від "матрацників" на своєму полі в турнірах УЄФА – безпрограшна серія налічує чотири матчі та триває ще з 1978 року.

Команда господарів розраховує продовжити цю тенденцію після впевнених виступів на загальному етапі. У рідних стінах "Брюгге" здобув дві перемоги, одного разу зіграв унічию – видовищні 3:3 з "Барселоною" – і поступився лише лондонському "Арсеналу".

Натомість "Атлетіко" має власні підстави для оптимізму. У четвертому турі іспанці обіграли іншого представника Бельгії – "Юніон" – з рахунком 3:1.

"Буде-Глімт" – "Інтер"

Лише у стикових матчах опинився фіналіст минулого сезону. Міланці стартували з чотирьох перемог в основному раунді, але потім загальмували та в підсумку пробилися лише в стики.

"Буде-Глімт" у свою чергу чіплявся за результат у кожному матчі та набирав очки за будь-якої можливості. А гучні перемоги норвежців над "Манчестер Сіті" та "Атлетіко" змушують "Інтер" максимально серйозно поставитися до майбутнього протистояння.

"Олімпіакос" – "Байєр"

Місяць тому, у сьомому турі основного етапу, "Олімпіакос" переграв "Байєр" у Піреї з рахунком 2:0.

Втім, цей результат виглядав доволі стримано на тлі попереднього візиту леверкузенців до Пірея. У сезоні-2002/03 "Байер" зазнав нищівної поразки – 2:6.

Востаннє "Олімпіакос" пробивався до плей-офф Ліги чемпіонів у сезоні-2013/14. Тоді греки перемогли вдома "Манчестер Юнайтед" (2:0), однак після поразки в Англії з рахунком 0:3 залишили турнір.

Для "Байера" виїзди до Греції також складаються непросто. Німецький клуб не перемагає тут уже чотири матчі поспіль (одна нічия та три поразки). Востаннє леверкузенці святкували успіх у 1993 році, коли в рамках Кубка кубків розгромили "Панатінаїкос" – 4:1.

Розклад матчів 18 лютого:

19:45. "Карабах" – "Ньюкасл"

22:00. "Брюгге" – "Атлетіко"

22:00. "Буде-Глімт" – "Інтер"

22:00. "Олімпіакос" – "Байєр"

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.