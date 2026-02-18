Продолжение Лиги чемпионов: расписание матчей плей-офф и где смотреть

Кто играет в стыках

Участие в этой стадии принимают клубы, занявшие места от 9-го до 24-го в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала турнира, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда.

Матчи среды

18 февраля будут сыграны четыре поединка.

"Карабах" - "Ньюкасл"

Азербайджанский "Карабах" с нашим Алексеем Кащуком в составе сыграет свой исторический первый матч в плей-офф ЛЧ. Сам выход в эту стадию уже стал для команды фантастическим достижением.

На своем пути к "Карабах" уже успел переиграть "Бенфику", "Копенгаген" и "Айнтрахт", а также расписать ничью с клубным чемпионом мира - "Челси". Теперь - битва с еще одним представителем АПЛ.

"Брюгге" - "Атлетико"

В октябре 2022 года, когда мадридский "Атлетико" в последний раз приезжал на стадион "Ян Брейдель", "Брюгге" праздновал победу со счетом 2:0. Бельгийский клуб до сих пор не терпел поражений от "матрасников" на своем поле в турнирах УЕФА - беспроигрышная серия насчитывает четыре матча и длится еще с 1978 года.

Команда хозяев рассчитывает продолжить эту тенденцию после уверенных выступлений на общем этапе. В родных стенах "Брюгге" одержал две победы, однажды сыграл вничью - зрелищные 3:3 с "Барселоной" - и уступил лишь лондонскому "Арсеналу".

"Атлетико" имеет собственные основания для оптимизма. В четвертом туре испанцы обыграли другого представителя Бельгии - "Юнион" - со счетом 3:1.

"Буде-Глимт" - "Интер"

Лишь в стыковых матчах оказался финалист прошлого сезона. Миланцы стартовали с четырех побед в основном раунде, но затем затормозили и в итоге пробились лишь в стыки.

"Буде-Глимт" в свою очередь цеплялся за результат в каждом матче и набирал очки при любой возможности. А громкие победы норвежцев над "Манчестер Сити" и "Атлетико" заставляют "Интер" максимально серьезно отнестись к предстоящему противостоянию.

"Олимпиакос" - "Байер"

Месяц назад, в седьмом туре основного этапа, "Олимпиакос" переиграл "Байер" в Пирее со счетом 2:0.

Впрочем, этот результат выглядел довольно сдержанно на фоне предыдущего визита леверкузенцев в Пирей. В сезоне-2002/03 "Байер" потерпел сокрушительное поражение - 2:6.

Последний раз "Олимпиакос" пробивался в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2013/14. Тогда греки победили дома "Манчестер Юнайтед" (2:0), однако после поражения в Англии со счетом 0:3 покинули турнир.

Для "Байера" выезды в Грецию также складываются непросто. Немецкий клуб не побеждает здесь уже четыре матча подряд (одна ничья и три поражения). Последний раз леверкузенцы праздновали успех в 1993 году, когда в рамках Кубка кубков разгромили "Панатинаикос" - 4:1.

Расписание матчей 18 февраля:

19:45. "Карабах" - "Ньюкасл"

22:00. "Брюгге" - "Атлетико"

22:00. "Буде-Глимт" - "Интер"

22:00. "Олимпиакос" - "Байер"

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.