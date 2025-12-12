"Про аліменти мови немає". Денисенко розкрила, як поділила майно та гроші з колишнім

Акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про фінансові деталі свого розлучення з колишнім чоловіком, військовим та актором Андрієм Федінчиком. Вона пояснила, як вони розподілили майно та організували підтримку для спільного сина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Денисенко Маші Єфросиніній.
Колишній парі вдалося екологічно розв'язати питання щодо спільного майна та турботи про сина після розриву.
"Коли я вже подала на розлучення, Андрій сказав: "Ну, Наталка, ти розумієш, що мені потрібно, щоб в мене була якась квартира, я ж не піду на вулицю". І я кажу: "Та звичайно, давай будемо шукати", - розповіла акторка.
Вони з хлопчиком залишилися жити у придбаній на спільні гроші квартирі, а Андрію придбали окреме житло неподалік.
"Ця квартира, яку ми купили разом, в якій я зараз з Андрійком живу, - ми разом назбирали гроші й робили ремонт. Але він сказав: "Ну, типу, Андрійкові ж треба, щоб він ріс у звичних обставинах", - сказала Денисенко.
"Ми залишились там, а йому купили квартиру в сусідньому будинку на ті гроші, що збирали. Я навіть додала трошки своїх накопичень, але Андрій мені потім їх повернув, сказав: "От, це твої гроші, я не хочу бути тобі винним", - додала вона.
Щодо аліментів, то тут Денисенко ухвалила рішення не вдаватися до таких нюансів. Вона приймає підтримку колишнього, яку той може надати.
"Взагалі про це мови немає. Я не буду цього робити. Андрій дуже справедлива людина. Він ніколи не кине свою дитину. Коли я йому казала: "Ти можеш в цьому місяці заплатити за школу?" Він такий каже: "Ні, вибач, я не можу, але я можу от дати стільки грошей". Я така: "Боже, дякую велике тобі", - зазначила акторка.
Вона впевнена, що батько ніколи не шкодуватиме грошей для сина. Крім того, він пережив поранення під час служби у війську.
"Він робить максимально з того, що він може, тому що він вже демобілізований через цю операцію. У нього там шість цих гвинтів", - поділася акторка.
Саме після операції вона повідомила про рішення розлучитися.
"Йому в реабілітації було дуже важко, тому що коли вона почалась і я зрозуміла, що операція зроблена, з ним все добре, то сказала про розлучення. Це для нього був удар. Цей ми жили разом в нашій квартирі. Я намагалася якось підтримати", - зізналася вона.
Водночас акторка поділилася, що мала тоді й свої образи на чоловіка.
"У мене були свої образи через його поведінку. У нього були образи на мене, що я типу залишила його, а треба було з чимось миритися. Але я вже не могла миритися. Я дуже змінилася і розуміла, що не можу дозволити собі терпіти те, що терпіти раніше. Це мій вибір", - розповіла вона.
