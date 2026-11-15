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Принц Гаррі підтримав українських воїнів на Іграх Нескорених у Львові (фото)

17:59 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Принц Гаррі підтримав українських воїнів на Іграх Нескорених у Львові (фото) Фото: Принц Гаррі у Львові 15 листопада (kozytskyy_maksym_official)
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15 листопада принц Гаррі відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові. Він підтримав українських захисників під час змагань із регбі на кріслах колісних.

Про це заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими Захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень", - нагадав Козицький.

Глава місцевої ОВА наголосив, що в 2026 році на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько пів тисячі учасників з усієї країни.

За його словами, вже після завершення змагань буде сформована збірна із 60 ветеранів та військовослужбовців. Козицький зазначив, що саме вони будуть представляти Україну на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі наступного року.

"Особливо приємно, що змагання з баскетболу та регбі на колісних кріслах вдалося провести у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. У межах обласної програми ми зробили її повністю інклюзивною", - наголосив Козицький.

На цьому тлі глава Львівської ОВА висловив вдячність принцу Гаррі за цю підтримку наших воїнів та всіх українців.

"Дуже цінно, що Україна та наші воїни мають таких друзів", - підсумував Козицький.

Раніше ми розповідали про Ігри нескорених в Канаді, де принц Гаррі особисто привітав збірну України.

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