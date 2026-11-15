Принц Гарри поддержал украинских воинов на Играх Непокоренных во Львове (фото)

15 ноября принц Гарри посетил Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове. Он поддержал украинских защитников во время соревнований по регби на креслах колесных.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Это особенно трогательно, ведь именно принц Гарри в 2014 году основал Invictus Games. А теперь он приехал в Украину, чтобы быть рядом с нашими защитниками, для которых спорт стал важной частью восстановления после ранений", - напомнил Козицкий.

Глава Львовской ОВА подчеркнул, что в 2026 году для участия во Всеукраинских играх непокоренных во Львове зарегистрировались около 500 человек со всей страны.

По его словам, по итогам соревнований будет сформирована сборная из 60 ветеранов и военнослужащих. Именно они представят Украину на международных Играх непокоренных, которые в следующем году пройдут в Бирмингеме.

"Особенно приятно, что соревнования по баскетболу и регби на инвалидных колясках удалось провести во Львовской областной детско-юношеской спортивной школе. В рамках областной программы мы сделали ее полностью инклюзивной", - подчеркнул Козицкий.

Кроме того, глава Львовской ОВА поблагодарил принца Гарри за поддержку украинских воинов и всех украинцев.

"Очень ценно, что у Украины и наших воинов есть такие друзья", - подытожил Козицкий.