ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Приховувати було нестерпно": зірка "МастерШеф" вперше стане мамою

20:25 22.05.2026 Пт
3 хв
Кулінарка зізнається, що такої радості не відчувала ніколи
Крижанівська Наталя
"Приховувати було нестерпно": зірка "МастерШеф" вперше стане мамою Любов Вовчинська (фото: іnstagram.com/liubavk.a)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Колишня фіналістка шоу "МастерШеф-13" Любов Вовчинська поділилася радісною новиною - вони з чоловіком чекають на дитину. Для кулінарки ця звістка стала довгоочікуваною після непростого життєвого шляху та віри в мрію про власну велику родину.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис кулінарки в Instagram.

Більше цікавого: Вагітна Соломія Вітвіцька розсекретила стать дитини

Непростий шлях

За словами Вовчинської, вона ще з підліткового віку мріяла про велику родину, однак реальність виявилася складнішою. Разом із чоловіком вони кілька років намагалися стати батьками, проходили обстеження та переживали періоди невизначеності, коли доводилося просто чекати й не втрачати віри.

"У 16 я вже уявляла двійнят - дівчинку і хлопчика. Так, я завжди була тією дівчиною з планами. Але мій організм, як виявилось, має своє бачення і я вже навчилась йому довіряти", - поділилася вона.

&quot;Приховувати було нестерпно&quot;: зірка &quot;МастерШеф&quot; вперше стане мамоюЛюбов із чоловіком-військовим (фото: instagram.com/liubavk.a)

"Переломний" ранок

Переломним моментом став ранок, коли кулінарка побачила позитивний тест на вагітність і відчула одразу шквал різноманітних емоцій: суміш шоку, сліз і абсолютного щастя.

А зараз, за її словами, вагітність триває вже близько 19 акушерських тижнів, і подружжя з нетерпінням чекає на поповнення в родині.

Вовчинська зізнається, що довго не змогла тримати цю новину в секреті, адже їй було складно не ділитися таким великим щастям із підписниками.

"А потім настав той ранок. Дві полосочки. І я… Я просто обімліла. Якщо чесно, моєю першою реакцією було щось між "не може бути" і повним ступором. А потім прийшли сльози. І така радість, якої я ще ніколи в житті не відчувала.
Приховувати це від вас було нестерпно. Ви ж знаєте", - зауважила Вовчинська.

У коментарях фани підтримали кулінарку, щиро порадівши за неї. А також побажали всього найкращого її родині:

  • "Вітаю! Щастя і здоровʼя вашій сімʼї!";
  • "Обіймаю вас котики! Дуже щаслива! Легкої вагітності!";
  • "Донбас дарує нові життя, знаємо по собі. Вітаємо!";
  • "Ох котіки, вітаю вас мої хороші, нехай всі мрії та плани здійснюються, як того хочеться, а ваша сімʼя буде міцною і сповненою любові."

Успіх у "МастерШеф-13"

Любов Вовчинська - одна з найяскравіших кулінарок-аматорок популярного кулінарного шоу. У проєкті вона змогла проявити свій характер і любов до гастрономії. Кулінарка швидко запам'яталася глядачам завдяки впевненій подачі страв та творчому підходу до приготування.

На кухні проєкту Вовчинська не боялася складних завдань і часто ризикувала з поєднаннями смаків. Саме це допомогло їй дійти до фінальних етапів і закріпити за собою статус сильної конкурентки.

Участь у шоу стала для неї не лише змаганням, а й важливим етапом професійного зростання. Вона отримала цінний досвід роботи під тиском часу та жорсткої конкуренції. Після проєкту Вовчинська продовжила розвиватися в кулінарній сфері, вдосконалюючи власний стиль і підхід до гастрономії.

Ще більше цікавого:

Актор-воїн Ращук розповів про зраду дружині під час вагітності

Вагітна Вітвіцька показала нові фото з животиком

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зірки шоу-бізнесу Новини шоу-бізнесу МастерШеф
Новини
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Аналітика
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі