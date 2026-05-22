"Скрывать было невыносимо": звезда "МастерШеф" впервые станет мамой

Бывшая финалистка шоу "МастерШеф-13" Любовь Вовчинская поделилась радостной новостью - они с мужем ждут ребенка. Для кулинарки это известие стало долгожданным после непростого пути ожидания и веры в мечту о собственной семье.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение кулинарки в Instagram .

Непростой путь

По словам Вовчинской, она еще с подросткового возраста мечтала о большой семье, однако реальность оказалась сложнее. Вместе с мужем они несколько лет пытались стать родителями, проходили обследования и переживали периоды неопределенности, когда приходилось просто ждать и не терять веры.

"В 16 я уже представляла двойняшек - девочку и мальчика. Да, я всегда была той девушкой с планами. Но мой организм, как оказалось, имеет свое видение и я уже научилась ему доверять", - поделилась она.

Любовь с мужем-военным (фото: instagram.com/liubavk.a)

"Переломное" утро

Переломным моментом стало утро, когда кулинарка увидела положительный тест на беременность и почувствовала сразу шквал разнообразных эмоций: смесь шока, слез и абсолютного счастья.

А сейчас, по ее словам, беременность длится уже около 19 акушерских недель, и супруги с нетерпением ждут пополнения в семье.

Вовчинская признается, что долго не смогла держать эту новость в секрете, ведь ей было сложно не делиться таким большим счастьем с подписчиками.

"А потом наступило то утро. Две полосочки. И я... Я просто обомлела. Если честно, моей первой реакцией было что-то между "не может быть" и полным ступором. А потом пришли слезы. И такая радость, которой я еще никогда в жизни не испытывала. Скрывать это от вас было невыносимо. Вы же знаете", - отметила Вовчинчьская.

В комментариях фаны поддержали кулинара, искренне порадовавшись за нее. А также пожелали всего наилучшего ее семье:

"Поздравляю! Счастья и здоровья вашей семье!";

"Обнимаю вас котики! Очень счастлива! Легкой беременности!";

"Донбасс дарит новые жизни, знаем по себе. Поздравляем!";

"Ох котики, поздравляю вас мои хорошие, пусть все мечты и планы осуществляются, как того хочется, а ваша семья будет крепкой и полной любви."

Успех в "МастерШеф-13"

Любовь Вовчинская - одна из самых ярких кулинарок-аматорок популярного кулинарного шоу. В проекте она смогла проявить свой характер и любовь к гастрономии. Кулинарка быстро запомнилась зрителям благодаря уверенной подаче блюд и творческому подходу к приготовлению.

На кухне проекта Вовчинская не боялась сложных задач и часто рисковала с сочетаниями вкусов. Именно это помогло ей дойти до финальных этапов и закрепить за собой статус сильной конкурентки.

Участие в шоу стало для нее не только соревнованием, но и важным этапом профессионального роста. Она получила ценный опыт работы под давлением времени и жесткой конкуренции. После проекта Вовчинская продолжила развиваться в кулинарной сфере, совершенствуя собственный стиль и подход к гастрономии.