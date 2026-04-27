Приходько поплатилася за заяви про "київську російську мову": у Чернівцях скасували її концерт

Співачка Анастасія Приходько опинилася в центрі мовного скандалу в соцмережі Threads, який переріс у публічний конфлікт і завершився скасуванням її концерту в Чернівцях.

Заява про "київську російську"

У своєму Threads співачка опублікувала допис, де заявила про мову спілкування.

"Привіт, я Анастасія Приходько і я говорю київською російською мовою. Запитання?", - видала артистка.

Це викликало масову реакцію. До обговорення долучилися й інші публічні особи, багато з яких негативно сприйняли таку позицію.

Частина користувачів навіть припустила, що сторінку могли зламати:

Цей ваш "кіевскій рускій язік" зараз в одній кімнаті з вами?

Називати російську ''київською'' - це як назвати окупантів туристами

Що ж ви так вперто всім доводите свою неадекватність? Здайтесь вже психіатру нарешті… це як назвати окупантів туристами

Ти просто войовничо відстоюєш своє зросійщення і це шлях в нікуди

Ана не панімаєт значєнія слова "нісенітниця", у нєйо чєлюсть рускагаварящая

Приходько вкотре потрапила у мовний скандал (скріншот)

Спроба пояснення і скасування концерту у Чернівцях

Після хвилі критики артистка опублікувала ще один допис, уточнивши свою позицію.

"Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених, я говорю і на рідній мові - Українській. Питання?", - написала співачка.

Приходько вкотре потрапила у мовний скандал (скріншот)

Однак це не змінило реакцію аудиторії. Користувачі продовжили критикувати її за "двомовність" та зазначали, що новий допис не нівелює попереднього.

Деякі коментатори також почали виправляти мовні помилки співачки.

У коментарях також почали з’являтися заклики скасувати концерт у Чернівцях, який планувався в центрі Миколайчука.

Зрештою виступ було скасовано.

Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука не уклав договір з організаторами концерту.

У закладі наголосили, що їхня позиція незмінна - підтримка української культури, мови та цінностей, за які зараз бореться країна.

Там підкреслили важливість збереження простору, що відповідає принципам поваги до української ідентичності, суспільства та відвідувачів.

У Чернівцях скасували концерт Приходько (скріншот з instagram.com/mykolaichukcentre)

За словами представника співачки, причиною став суспільний резонанс і бойкот з боку мешканців.

"Відбувся певний мініскандал: Анастасія планувала приїхати до Чернівців, але жителі сказали "ні" й байкотували, тому команда прийняла рішення повністю скасувати концерт, щоб не бути тригером… Шукати інше місце не будемо", - пояснив він у коментарі "Суспільне Чернівці".

"Мовне питання сьогодні є тригерним. Питання одне - це коли люди заспокояться, щоб Анастасія змогла приїхати з концертом до Чернівців", - додав представник Приходько.

Також повідомлялося про скасування концерту в місті Новодністровськ. Водночас це рішення було прийнято ще до мовного скандалу - причиною назвали низький продаж квитків.

Таким чином запланований виступ на 6 травня 2026 року офіційно не відбудеться.

