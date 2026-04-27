ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Приходько поплатилася за заяви про "київську російську мову": у Чернівцях скасували її концерт

19:38 27.04.2026 Пн
3 хв
Резонанс навколо мовного скандалу призвів до відміни події
Іванна Пашкевич
Приходько поплатилася за заяви про "київську російську мову": у Чернівцях скасували її концерт Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Співачка Анастасія Приходько опинилася в центрі мовного скандалу в соцмережі Threads, який переріс у публічний конфлікт і завершився скасуванням її концерту в Чернівцях.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Більше цікавого: Анатоліч висміяв Приходько після мовного скандалу

Заява про "київську російську"

У своєму Threads співачка опублікувала допис, де заявила про мову спілкування.

"Привіт, я Анастасія Приходько і я говорю київською російською мовою. Запитання?", - видала артистка.

Це викликало масову реакцію. До обговорення долучилися й інші публічні особи, багато з яких негативно сприйняли таку позицію.

Частина користувачів навіть припустила, що сторінку могли зламати:

  • Цей ваш "кіевскій рускій язік" зараз в одній кімнаті з вами?
  • Називати російську ''київською'' - це як назвати окупантів туристами
  • Що ж ви так вперто всім доводите свою неадекватність? Здайтесь вже психіатру нарешті… це як назвати окупантів туристами
  • Ти просто войовничо відстоюєш своє зросійщення і це шлях в нікуди
  • Ана не панімаєт значєнія слова "нісенітниця", у нєйо чєлюсть рускагаварящая

Приходько вкотре потрапила у мовний скандал (скріншот)

Спроба пояснення і скасування концерту у Чернівцях

Після хвилі критики артистка опублікувала ще один допис, уточнивши свою позицію.

"Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених, я говорю і на рідній мові - Українській. Питання?", - написала співачка.

Приходько вкотре потрапила у мовний скандал (скріншот)

Однак це не змінило реакцію аудиторії. Користувачі продовжили критикувати її за "двомовність" та зазначали, що новий допис не нівелює попереднього.

Деякі коментатори також почали виправляти мовні помилки співачки.

У коментарях також почали з’являтися заклики скасувати концерт у Чернівцях, який планувався в центрі Миколайчука.

Зрештою виступ було скасовано.

Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука не уклав договір з організаторами концерту.

У закладі наголосили, що їхня позиція незмінна - підтримка української культури, мови та цінностей, за які зараз бореться країна.

Там підкреслили важливість збереження простору, що відповідає принципам поваги до української ідентичності, суспільства та відвідувачів.

У Чернівцях скасували концерт Приходько (скріншот з instagram.com/mykolaichukcentre)

За словами представника співачки, причиною став суспільний резонанс і бойкот з боку мешканців.

"Відбувся певний мініскандал: Анастасія планувала приїхати до Чернівців, але жителі сказали "ні" й байкотували, тому команда прийняла рішення повністю скасувати концерт, щоб не бути тригером… Шукати інше місце не будемо", - пояснив він у коментарі "Суспільне Чернівці".

"Мовне питання сьогодні є тригерним. Питання одне - це коли люди заспокояться, щоб Анастасія змогла приїхати з концертом до Чернівців", - додав представник Приходько.

Також повідомлялося про скасування концерту в місті Новодністровськ. Водночас це рішення було прийнято ще до мовного скандалу - причиною назвали низький продаж квитків.

Таким чином запланований виступ на 6 травня 2026 року офіційно не відбудеться.

До слова, раніше вийшло інтерв’ю на YouTube-каналі РБК-Україна LIFE, де Анастасія Приходько розповіла про виховання дітей, проблеми зі сном, завершення кар’єри в РФ та своє бачення завершення війни у 2028 році.

Ще більше цікавого:

Приходько рознесла скандальний вчинок Потапа

Чому Приходько не перекладає пісні українською

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Анастасія Приходько Зірки шоу-бізнесу
Новини
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО