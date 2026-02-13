UA

Повний календар України в Лізі націй: коли перші матчі та вирішальний тур

Збірна України стартує 26 вересня (фото: УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з футболу дізналася повний календар матчів у груповому раунді Ліги націй-2026/27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Старт – із двох виїздів

12 лютого визначилися всі суперники "синьо-жовтих" у квартеті B2. Україна, яка під час жеребкування перебувала у другому кошику посіву, зіграє проти команд Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Груповий етап триватиме з 25 вересня по 17 листопада 2026 року. Україна розпочне турнір двома виїзними матчами – проти Угорщини та Грузії. Завершуватимуть "синьо-жовті" домашньою грою з грузинами.

Календар матчів збірної України:

  • 25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна
  • 28 вересня, 19:00. Грузія – Україна
  • 2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина
  • 14 листопада, 21:45. Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, 21:45. Україна – Грузія

Що буде після групового раунду

Переможець квартету напряму підніметься до найсильнішого Дивізіону A. Друге місце дасть шанс поборотися за підвищення у плей-офф.

Третє – зобов'яже проводити стики за збереження прописки. Остання команда вилетить до Дивізіону C.

Крім того, результати Ліги націй впливатимуть на кваліфікацію до чемпіонату Європи-2028.

