Полный календарь Украины в Лиге наций: когда первые матчи и решающий тур

Сборная Украины стартует 26 сентября (фото: УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по футболу узнала полный календарь матчей в групповом раунде Лиги наций-2026/27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Старт - с двух выездов

12 февраля определились все соперники "сине-желтых" в квартете B2. Украина, которая во время жеребьевки находилась во второй корзине посева, сыграет против команд Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Групповой этап продлится с 25 сентября по 17 ноября 2026 года. Украина начнет турнир двумя выездными матчами - против Венгрии и Грузии. Завершать "сине-желтые" будут домашней игрой с грузинами.

Календарь матчей сборной Украины:

  • 25 сентября, 21:45. Венгрия - Украина
  • 28 сентября, 19:00. Грузия - Украина
  • 2 октября, 21:45. Украина - Северная Ирландия
  • 5 октября, 21:45. Украина - Венгрия
  • 14 ноября, 21:45. Северная Ирландия - Украина
  • 17 ноября, 21:45. Украина - Грузия

Что будет после группового раунда

Победитель квартета напрямую поднимется в сильнейший Дивизион A. Второе место даст шанс побороться за повышение в плей-офф.

Третье - обяжет проводить стыки за сохранение прописки. Последняя команда вылетит в Дивизион C.

Кроме того, результаты Лиги наций будут влиять на квалификацию к чемпионату Европы-2028.

ФутболЛига наций