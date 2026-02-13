Полный календарь Украины в Лиге наций: когда первые матчи и решающий тур

Старт - с двух выездов

12 февраля определились все соперники "сине-желтых" в квартете B2. Украина, которая во время жеребьевки находилась во второй корзине посева, сыграет против команд Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Групповой этап продлится с 25 сентября по 17 ноября 2026 года. Украина начнет турнир двумя выездными матчами - против Венгрии и Грузии. Завершать "сине-желтые" будут домашней игрой с грузинами.

Календарь матчей сборной Украины:

25 сентября, 21:45. Венгрия - Украина

28 сентября, 19:00. Грузия - Украина

2 октября, 21:45. Украина - Северная Ирландия

5 октября, 21:45. Украина - Венгрия

14 ноября, 21:45. Северная Ирландия - Украина

17 ноября, 21:45. Украина - Грузия

Что будет после группового раунда

Победитель квартета напрямую поднимется в сильнейший Дивизион A. Второе место даст шанс побороться за повышение в плей-офф.

Третье - обяжет проводить стыки за сохранение прописки. Последняя команда вылетит в Дивизион C.

Кроме того, результаты Лиги наций будут влиять на квалификацию к чемпионату Европы-2028.