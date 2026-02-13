Полный календарь Украины в Лиге наций: когда первые матчи и решающий тур

Сборная Украины по футболу узнала полный календарь матчей в групповом раунде Лиги наций-2026/27.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
12 февраля определились все соперники "сине-желтых" в квартете B2. Украина, которая во время жеребьевки находилась во второй корзине посева, сыграет против команд Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Групповой этап продлится с 25 сентября по 17 ноября 2026 года. Украина начнет турнир двумя выездными матчами - против Венгрии и Грузии. Завершать "сине-желтые" будут домашней игрой с грузинами.
Календарь матчей сборной Украины:
Победитель квартета напрямую поднимется в сильнейший Дивизион A. Второе место даст шанс побороться за повышение в плей-офф.
Третье - обяжет проводить стыки за сохранение прописки. Последняя команда вылетит в Дивизион C.
Кроме того, результаты Лиги наций будут влиять на квалификацию к чемпионату Европы-2028.
Ранее мы сообщили, что президент УЕФА Чеферин сделал заявление о возвращении россиян.
Также мы писали, что УЕФА показал мяч финала ЛЧ, меняющий цвет прямо на поле.