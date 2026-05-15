Повне повернення: Росію та Білорусь відновили в правах у світовій боротьбі

Об'єднаний світ боротьби (UWW) ухвалив рішення про повне зняття обмежень з представників Росії та Білорусі. Відтепер борці цих країн допущені до міжнародних стартів без будь-яких лімітів, включаючи використання національної символіки.
Згідно з оновленим регламентом UWW, представники РФ та РБ повертаються до повноцінної участі у змаганнях. Основні зміни включають:
Відсторонення росіян тривало з березня 2022 року по квітень 2023-го, після чого вони отримали право виступати як "нейтральні" атлети. Поступове пом'якшення критеріїв почалося у вересні 2024 року, а вже в січні 2026-го організація схвалила використання прапорів для молодіжної групи U-23. Теперішнє рішення остаточно реабілітує країни-агресори в межах федерації.
Варто зазначити, що подібні кроки вже зробили федерації самбо, дзюдо, тхеквондо та водних видів спорту. Водночас у шахах, фехтуванні та волейболі санкції поки знято лише на рівні юнацьких змагань.
Також у травня МОК порекомендував зняти з Білорусі всі обмеження у спорті.
