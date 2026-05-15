Повне повернення: Росію та Білорусь відновили в правах у світовій боротьбі

13:06 15.05.2026 Пт
2 хв
Організація UWW дозволила атлетам країн-агресорів виступати під своїми прапорами та гімнами в усіх вікових категоріях
aimg Андрій Костенко
Міжнародна федерація боротьби зняла усі санкції з Росії та Білорусі (фото: UWW)

Об'єднаний світ боротьби (UWW) ухвалив рішення про повне зняття обмежень з представників Росії та Білорусі. Відтепер борці цих країн допущені до міжнародних стартів без будь-яких лімітів, включаючи використання національної символіки.

Кінець "нейтральності": що змінили правила

Згідно з оновленим регламентом UWW, представники РФ та РБ повертаються до повноцінної участі у змаганнях. Основні зміни включають:

  • Національна символіка: спортсменам дозволено використовувати прапори та абревіатури "RUS" і "BLR" на екіпіруванні.
  • Гімн: під час церемоній нагородження за золоті медалі (як в особистому, так і в командному заліках) звучатимуть національні гімни обох країн.
  • Всі рівні: дозвіл стосується всіх вікових груп, включно з дорослою категорією (раніше послаблення діяли лише для молоді до 23 років).
  • Командний залік: скасовано заборону на участь збірних як цілісних команд у міжнародних турнірах.

Хронологія зняття санкцій

Відсторонення росіян тривало з березня 2022 року по квітень 2023-го, після чого вони отримали право виступати як "нейтральні" атлети. Поступове пом'якшення критеріїв почалося у вересні 2024 року, а вже в січні 2026-го організація схвалила використання прапорів для молодіжної групи U-23. Теперішнє рішення остаточно реабілітує країни-агресори в межах федерації.

Варто зазначити, що подібні кроки вже зробили федерації самбо, дзюдо, тхеквондо та водних видів спорту. Водночас у шахах, фехтуванні та волейболі санкції поки знято лише на рівні юнацьких змагань.

Також у травня МОК порекомендував зняти з Білорусі всі обмеження у спорті.

Раніше ми писали, що World Boxing оприлюднила умови допуску росіян.

