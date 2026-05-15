Полное возвращение: Россию и Беларусь восстановили в правах в мировой борьбе

Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение о полном снятии ограничений с представителей России и Беларуси. Отныне борцы этих стран допущены к международным стартам без каких-либо лимитов, включая использование национальной символики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Согласно обновленному регламенту UWW, представители РФ и РБ возвращаются к полноценному участию в соревнованиях. Основные изменения включают:
UWW позволит белорусским и российским борцам выступать без ограничений на всех предстоящих мероприятиях UWW
Отстранение россиян продолжалось с марта 2022 года по апрель 2023-го, после чего они получили право выступать как "нейтральные" атлеты. Постепенное смягчение критериев началось в сентябре 2024 года, а уже в январе 2026-го организация одобрила использование флагов для молодежной группы U-23. Нынешнее решение окончательно реабилитирует страны-агрессоры в рамках федерации.
Стоит отметить, что подобные шаги уже сделали федерации самбо, дзюдо, тхэквондо и водных видов спорта. В то же время в шахматах, фехтовании и волейболе санкции пока сняты только на уровне юношеских соревнований.
Также в мае МОК порекомендовал снять с Беларуси все ограничения в спорте.
