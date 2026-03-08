Повна домінація: Олівейра без шансів для Голловея виграв головний бій UFC 326

Тотальне домінування бразильця

Головна подія UFC 326, що відбулася 8 березня, завершилася переконливою перемогою Чарльза Олівейри.

Бразильський боєць із перших секунд захопив ініціативу, нав'язавши супернику свій темп.

Олівейра ефективно комбінував роботу в стійці з переведеннями в партер, нейтралізуючи головну зброю Голловея - його багатоударні серії.

Попри репутацію майстра джиу-джитсу, Чарльз перевершив Макса навіть у розмінах ударами.

Кожна спроба Голловея вирівняти становище завершувалася успішною контратакою або черговим тейкдауном від бразильця.

Вердикт суддів та історичний контекст бою

Макс Голловей демонстрував стійкість, неодноразово вириваючись із небезпечних захватів, проте цього виявилося замало для конкурентного бою.

Судді одностайно віддали перемогу Олівейрі, який продемонстрував чи не найкращий виступ у своїй кар'єрі.

Цей поєдинок став реваншем за зустріч десятирічної давнини. У серпні 2015 року перемогу святкував Голловей, оскільки бразилець отримав специфічну травму стравоходу вже у першому раунді. Тепер Олівейра зумів повноцінно закрити ту поразку.

Ситуація в дивізіоні та український слід

Поки увага фанатів прикута до топових протистоянь легкої ваги, українські вболівальники стежать за успіхами Ярослава Амосова.

Нагадаємо, колишній чемпіон Bellator успішно дебютував в UFC у грудні 2025 року, здолавши Ніла Магні.

Наразі українець підтвердив, що вже прийняв новий виклик, проте ім'я наступного опонента поки тримається в секреті.