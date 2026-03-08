RU

Полная доминация: Оливейра без шансов для Холлоуэя выиграл главный бой UFC 326

10:03 08.03.2026 Вс
2 мин
Пока фанаты обсуждали титул BMF, Ярослав Амосов подкинул еще более горячую тему для разговоров
aimg Екатерина Урсатий
Чарльз Оливейр (фото: instagram.com/charlesdobronxs)

В центральном противостоянии турнира UFC 326 бразилец Чарльз Оливейра уверенно одолел Макса Холлоуэя. Претендент доминировал на протяжении всех раундов, не оставив гавайцу шансов на успех в битве за пояс BMF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Читайте также: "Закройте свои рты": Амосов эмоционально о войне в Украине

Тотальное доминирование бразильца

Главное событие UFC 326, состоявшееся 8 марта, завершилось убедительной победой Чарльза Оливейры.

Бразильский боец с первых секунд захватил инициативу, навязав сопернику свой темп.

Оливейра эффективно комбинировал работу в стойке с переводами в партер, нейтрализуя главное оружие Холлоуэя - его многоударные серии.

Несмотря на репутацию мастера джиу-джитсу, Чарльз превзошел Макса даже в размерах ударами.

Каждая попытка Холлоуэя выровнять положение завершалась успешной контратакой или очередным тейкдауном от бразильца.

Вердикт судей и исторический контекст боя

Макс Холлоуэй демонстрировал стойкость, неоднократно вырываясь из опасных захватов, однако этого оказалось мало для конкурентного боя.

Судьи единодушно отдали победу Оливейре, который продемонстрировал едва ли не лучшее выступление в своей карьере.

Этот поединок стал реваншем за встречу десятилетней давности. В августе 2015 года победу праздновал Холлоуэй, поскольку бразилец получил специфическую травму пищевода уже в первом раунде. Теперь Оливейра сумел полноценно закрыть то поражение.

Ситуация в дивизионе и украинский след

Пока внимание фанатов приковано к топовым противостояниям легкого веса, украинские болельщики следят за успехами Ярослава Амосова.

Напомним, бывший чемпион Bellator успешно дебютировал в UFC в декабре 2025 года, одолев Нила Магни.

Сейчас украинец подтвердил, что уже принял новый вызов, однако имя следующего оппонента пока держится в секрете.

Напомним, недавно вышел документальный фильм, посвященный истории украинца-легенды ММА.

