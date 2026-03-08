ua en ru
Повна домінація: Олівейра без шансів для Голловея виграв головний бій UFC 326

10:03 08.03.2026 Нд
2 хв
Поки фанати обговорювали титул BMF, Ярослав Амосов підкинув ще гарячішу тему для розмов
aimg Катерина Урсатій
Повна домінація: Олівейра без шансів для Голловея виграв головний бій UFC 326 Чарльз Олівейр (фото: instagram.com/charlesdobronxs)

У центральному протистоянні турніру UFC 326 бразилець Чарльз Олівейра впевнено здолав Макса Голловея. Претендент домінував протягом усіх раундів, не залишивши гавайцю шансів на успіх у битві за пояс BMF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Читайте також: "Закрийте свої роти": Амосов емоційно про війну в Україні

Тотальне домінування бразильця

Головна подія UFC 326, що відбулася 8 березня, завершилася переконливою перемогою Чарльза Олівейри.

Бразильський боєць із перших секунд захопив ініціативу, нав'язавши супернику свій темп.

Олівейра ефективно комбінував роботу в стійці з переведеннями в партер, нейтралізуючи головну зброю Голловея - його багатоударні серії.

Попри репутацію майстра джиу-джитсу, Чарльз перевершив Макса навіть у розмінах ударами.

Кожна спроба Голловея вирівняти становище завершувалася успішною контратакою або черговим тейкдауном від бразильця.

Вердикт суддів та історичний контекст бою

Макс Голловей демонстрував стійкість, неодноразово вириваючись із небезпечних захватів, проте цього виявилося замало для конкурентного бою.

Судді одностайно віддали перемогу Олівейрі, який продемонстрував чи не найкращий виступ у своїй кар'єрі.

Цей поєдинок став реваншем за зустріч десятирічної давнини. У серпні 2015 року перемогу святкував Голловей, оскільки бразилець отримав специфічну травму стравоходу вже у першому раунді. Тепер Олівейра зумів повноцінно закрити ту поразку.

Ситуація в дивізіоні та український слід

Поки увага фанатів прикута до топових протистоянь легкої ваги, українські вболівальники стежать за успіхами Ярослава Амосова.

Нагадаємо, колишній чемпіон Bellator успішно дебютував в UFC у грудні 2025 року, здолавши Ніла Магні.

Наразі українець підтвердив, що вже прийняв новий виклик, проте ім'я наступного опонента поки тримається в секреті.

Нагадаємо, нещодавно вийшов документальний фільм, присвячений історії українця-легенди ММА.

