Повернення УПЛ. Відео перемог "Динамо" і "Вереса" та повний розклад матчів 17-го туру

УПЛ, 17-й тур

"Верес" – "Полтава" – 3:2

Голи: Ціпот, 45, Харатін, 50 (пенальті), Ндукве, 66 – Марусич, 7 (пенальті), Сухоручко, 31

"Динамо" – "Рух" – 1:0

Гол: Пономаренко, 75

Камбек у Рівному

Стартовий поєдинок другої частини сезону пройшов у Рівному, де місцевий "Верес" приймав "Полтаву". Лік голам в УПЛ у 2026 році відкрив гравець гостей Марусич, який вже на 7-й хвилині реалізував пенальті. Згодом полтавці забили вдруге: відзначився Сухоручко.

Проте "Верес" зумів перевернути гру. Ще до перерви Ціпот відіграв один м'яч. Стартовий відрізок другого тайму подарував рівнянам шанс зрівняти рахунок: за гру рукою у штрафному у ворота "Полтави" призначили пенальті, який реалізував Харатін. А переможну крапку поставив Ндукве.

Камбек з 0:2 на 3:2 дозволив команді Олега Шандрука піднятися на 9-те місце (21 бал), тоді як "Полтава" з 9 очками залишається на останній сходинці таблиці.

Важка перемога "Динамо"

Чинні чемпіони країни вдома приймали львівський "Рух". Кияни домінували протягом усієї гри, але подолати щільну оборону гостей довго не вдавалося.

Оборонні редути "Руха" трималися до 75-ї хвилини. Розв'язка настала після стандарту: Буяльський виконав подачу з кутового, а Пономаренко першим зорієнтувався у штрафному майданчику та потужним ударом вгатив м'яч під поперечину.

"Динамо" здобуло непросту перемогу, набрало 29 очок і впритул наблизилось до третього місця, на якому йде "Полісся". У "Руха" залишилось 19 очок, команда посідає 11-й позицію в УПЛ.

Коли зіграють "Шахтар", ЛНЗ та "Полісся"

Інші шість поєдинків 17-го туру відбудуться 21-23 лютого.

Лідер турніру – черкаський ЛНЗ – у суботу, 21 числа, зіграє на виїзді з "Епіцентром". "Шахтар" та "Полісся" проведуть свої матчі у неділю, 22 лютого. "Гірники" в номінально домашній грі приймуть у Львові "Карпати". А "поліські вовки" проведуть принципове протистояння у Ковалівці – проти "Колоса".

Розклад матчів 17-го туру УПЛ:

Субота, 21 лютого

13:00. "Епіцентр" – ЛНЗ

15:30. "Металіст 1925" – "Кривбас"

Неділя, 22 лютого

13:00. "Колос" – "Полісся"

15:30. "Шахтар" – "Карпати"

Понеділок, 23 лютого

13:00. "Олександрія" – "Оболонь"

15:30. "Кудрівка" – "Зоря"

Таблиця УПЛ після 16-го туру

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.