ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Потяг до Різдва", "Аватар", "Анаконда": главные кинопремьеры декабря 2025

Понедельник 01 декабря 2025 22:54
UA EN RU
"Потяг до Різдва", "Аватар", "Анаконда": главные кинопремьеры декабря 2025 Кадр из фильма "Аватар: Огонь и пепел"
Автор: Иванна Пашкевич

В декабре 2025 года киноманов ждет настоящий праздничный взрыв премьер - от теплой рождественской сказки до масштабных приключений и напряженного триллера. На большие экраны выходят сразу несколько громких новинок, среди которых долгожданные ленты"Потяг до Різдва", новая часть "Аватара" и перезапуск легендарной "Анаконды".

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Потяг до Різдва

  • В кинотеатрах с 1 декабря

Украинская праздничная комедия продолжает историю хита "Потяг у 31 грудня", который стал одним из самых кассовых фильмов 2025 года.

На этот раз пассажиры случайного рейса снова оказываются вместе - уже накануне Рождества.

По сюжету, в поезде встречаются люди с совершенно разными характерами, проблемами и мечтами.

В силу обстоятельств им приходится вместе готовить праздничный ужин прямо в вагоне-ресторане. Легкая атмосфера, юмор и рождественское настроение - главные составляющие ленты.

В фильме снова появятся Станислав Боклан, Анна Кузина, Лилия Ребрик и Юрий Горбунов.

Также к актерскому составу присоединились Антонина Хижняк, Кристина Федорак, Валентин Томусяк и Назар Заднепровский.

Пять ночей во Фредди 2

  • В кинотеатрах с 4 декабря

Продолжение популярной хоррор-франшизы снова возвращает зрителей в жуткий мир аниматроников.

Подробности новой части держат в тайне, но создатели обещают еще больше напряжения, смертельно опасных ловушек и новых загадок.

К своим ролям возвращаются Джош Хатчерсон и Элизабет Лейл, а также появляются Мэттью Лиллард и Скит Ульрих.

Инсайдеры

  • В кинотеатрах с 4 декабря

Динамичный экшен с Дэйвом Батистой и Бобби Каннавале. По сюжету, агенты по борьбе с наркотиками выходят на преступную группу, которая оказывается... детьми самих правоохранителей.

Лента сочетает криминальный боевик с драмой отцов и детей.

Сентиментальная ценность

  • В кинотеатрах с 4 декабря

Новая драма Йоакима Триера трогает историей семейных травм, искусства и сложных отношений между родителями и детьми.

В центре сюжета - две сестры, которые после лет отчуждения снова встречаются с отцом-режиссером.

Он планирует снять фильм в доме их детства и предлагает главную роль дочери-актрисе.

Однако отказ запускает цепь болезненных событий, конфликтов и попыток примирения.

В главных ролях - Стеллан Скарсгард, Ренате Рейнсве и Эль Фэннинг.

Вечность

  • В кинотеатрах с 4 декабря

Романтическая комедия с глубоким философским подтекстом. Главная героиня стоит перед непростым выбором - между мужчиной, с которым прожила жизнь, и первой любовью, которая погибла много лет назад, но "ждет" ее по ту сторону вечности.

В ролях - Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер. Картину уже называют одной из самых нежных историй этой зимы.

Никакого выбора

  • В кинотеатрах с 11 декабря

Сатирический триллер Пак Чханука рассказывает о менеджере бумажной фабрики, который после десятков лет работы теряет должность. В отчаянии он решает бороться с конкурентами любыми методами.

Фильм сочетает черный юмор, социальную критику и радикальные сюжетные решения - с визуальным стилем, за который режиссера знают во всем мире.

Монстр под кроватью

  • В кинотеатрах с 11 декабря

Сюрреалистический экшн-хоррор о 8-летней девочке, которая убеждена, что под ее кроватью живет монстр. За помощью она обращается к соседу - наемному убийце.

В ролях - Мадс Миккельсен и Сигурни Уивер. Лента сочетает черный юмор, жесткий экшен и стильную визуальную подачу.

Аватар: Огонь и пепел

  • В кинотеатрах с 18 декабря

Третья часть культовой франшизы Джеймса Кэмерона откроет новую страницу в мире Пандоры.

Зрители увидят новое племя нави, которое обитает среди вулканов, и станут свидетелями еще более масштабного противостояния с человечеством.

Зрителей ждет новый уровень экшена, спецэффектов и драматических событий.

Поймать мышь. Рождественская драка

  • В кинотеатрах с 18 декабря

Рождественское анимационное приключение для всей семьи. Мышиная семья готовится к праздникам в своем доме, но неожиданно туда заселяются люди.

Начинается настоящая "война" за территорию с забавными ситуациями, яркими сценами и праздничным настроением.

Анаконда

  • В кинотеатрах с 25 декабря

Ремейк культового фильма 1997 года с элементами комедии. Друзья детства решают снять собственную версию "Анаконды", но съемки в джунглях превращаются в настоящий кошмар.

В главных ролях - Джек Блэк и Пол Радд. Лента обещает два часа адреналина, юмора и опасных приключений.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Актеры Фильмы
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит