"Потяг до Різдва", "Аватар", "Анаконда": главные кинопремьеры декабря 2025

В декабре 2025 года киноманов ждет настоящий праздничный взрыв премьер - от теплой рождественской сказки до масштабных приключений и напряженного триллера. На большие экраны выходят сразу несколько громких новинок, среди которых долгожданные ленты"Потяг до Різдва", новая часть "Аватара" и перезапуск легендарной "Анаконды".

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина .

Потяг до Різдва

В кинотеатрах с 1 декабря

Украинская праздничная комедия продолжает историю хита "Потяг у 31 грудня", который стал одним из самых кассовых фильмов 2025 года.

На этот раз пассажиры случайного рейса снова оказываются вместе - уже накануне Рождества.

По сюжету, в поезде встречаются люди с совершенно разными характерами, проблемами и мечтами.

В силу обстоятельств им приходится вместе готовить праздничный ужин прямо в вагоне-ресторане. Легкая атмосфера, юмор и рождественское настроение - главные составляющие ленты.

В фильме снова появятся Станислав Боклан, Анна Кузина, Лилия Ребрик и Юрий Горбунов.

Также к актерскому составу присоединились Антонина Хижняк, Кристина Федорак, Валентин Томусяк и Назар Заднепровский.

Пять ночей во Фредди 2

В кинотеатрах с 4 декабря

Продолжение популярной хоррор-франшизы снова возвращает зрителей в жуткий мир аниматроников.

Подробности новой части держат в тайне, но создатели обещают еще больше напряжения, смертельно опасных ловушек и новых загадок.

К своим ролям возвращаются Джош Хатчерсон и Элизабет Лейл, а также появляются Мэттью Лиллард и Скит Ульрих.

Инсайдеры

В кинотеатрах с 4 декабря

Динамичный экшен с Дэйвом Батистой и Бобби Каннавале. По сюжету, агенты по борьбе с наркотиками выходят на преступную группу, которая оказывается... детьми самих правоохранителей.

Лента сочетает криминальный боевик с драмой отцов и детей.

Сентиментальная ценность

В кинотеатрах с 4 декабря

Новая драма Йоакима Триера трогает историей семейных травм, искусства и сложных отношений между родителями и детьми.

В центре сюжета - две сестры, которые после лет отчуждения снова встречаются с отцом-режиссером.

Он планирует снять фильм в доме их детства и предлагает главную роль дочери-актрисе.

Однако отказ запускает цепь болезненных событий, конфликтов и попыток примирения.

В главных ролях - Стеллан Скарсгард, Ренате Рейнсве и Эль Фэннинг.

Вечность

В кинотеатрах с 4 декабря

Романтическая комедия с глубоким философским подтекстом. Главная героиня стоит перед непростым выбором - между мужчиной, с которым прожила жизнь, и первой любовью, которая погибла много лет назад, но "ждет" ее по ту сторону вечности.

В ролях - Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер. Картину уже называют одной из самых нежных историй этой зимы.

Никакого выбора

В кинотеатрах с 11 декабря

Сатирический триллер Пак Чханука рассказывает о менеджере бумажной фабрики, который после десятков лет работы теряет должность. В отчаянии он решает бороться с конкурентами любыми методами.

Фильм сочетает черный юмор, социальную критику и радикальные сюжетные решения - с визуальным стилем, за который режиссера знают во всем мире.

Монстр под кроватью

В кинотеатрах с 11 декабря

Сюрреалистический экшн-хоррор о 8-летней девочке, которая убеждена, что под ее кроватью живет монстр. За помощью она обращается к соседу - наемному убийце.

В ролях - Мадс Миккельсен и Сигурни Уивер. Лента сочетает черный юмор, жесткий экшен и стильную визуальную подачу.

Аватар: Огонь и пепел

В кинотеатрах с 18 декабря

Третья часть культовой франшизы Джеймса Кэмерона откроет новую страницу в мире Пандоры.

Зрители увидят новое племя нави, которое обитает среди вулканов, и станут свидетелями еще более масштабного противостояния с человечеством.

Зрителей ждет новый уровень экшена, спецэффектов и драматических событий.

Поймать мышь. Рождественская драка

В кинотеатрах с 18 декабря

Рождественское анимационное приключение для всей семьи. Мышиная семья готовится к праздникам в своем доме, но неожиданно туда заселяются люди.

Начинается настоящая "война" за территорию с забавными ситуациями, яркими сценами и праздничным настроением.

Анаконда

В кинотеатрах с 25 декабря

Ремейк культового фильма 1997 года с элементами комедии. Друзья детства решают снять собственную версию "Анаконды", но съемки в джунглях превращаются в настоящий кошмар.

В главных ролях - Джек Блэк и Пол Радд. Лента обещает два часа адреналина, юмора и опасных приключений.