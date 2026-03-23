"Потрібна ще одна валіза": Ентоні Джошуа розповів про шок від поїздки до України

Легендарний британський боксер, екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа завершив свій перший в історії візит до України. Титулований важковаговик залишився настільки вражений українською гостинністю, що вже планує наступну поїздку.

Гори подарунків та нова валіза

Джошуа зізнався, що така увага та кількість презентів від українців став для нього приємним шоком. За словами зірки, йому доведеться купувати додатковий багаж, щоб вивезти все подароване додому.

"Мені потрібно купити ще одну валізу, бо мені подарували стільки всього! Люди тут надзвичайно гостинні, привітні та щирі. Дякую кожному, хто проявив до мене любов", - поділився Ентоні. Відповідне відео було опубліковано на сторінці видання "Правда ТУТ Львів".

Особливе місце серед подарунків посіла патріотична футболка з написом Ukraine. Британець пообіцяв вдягати її на свої тренування на знак глибокої поваги до країни.

Подяка в Instagram та обіцянка повернутися

Свої враження від поїздки Ентоні також підсумував окремим постом у соціальній мережі. Він ще раз підкреслив, що провів чудовий час у Києві.

"Україно, я чудово провів час. Дякую за теплий прийом і гостинність. Олександре Усику та Ready to Fight, спасибі за запрошення. До наступної зустрічі", - написав Джошуа, додавши емодзі українського прапора.

Маршрути чемпіона

Візит Джошуа до Києва у березні 2026 року мав насичену програму.

Разом зі своїм колишнім суперником, а нині другом Олександром Усиком, Ентоні відвідав вечір боксу Rising Stars від Usyk 17 Promotions та прогулявся ключовими пам'ятками Києва.

Британець також вшанував пам'ять загиблих захисників України біля меморіалу в центрі столиці.

"Приїду просто відпочити"

Попри те, що цей приїзд був діловим (на запрошення платформи Ready to Fight), Ентоні вже запевнив фанатів, що це лише початок.

"Цього разу я приїхав заради боксу, а наступного разу приїду просто відпочити. Україно – це було неймовірно!", - запевнив боксер.

Зазначимо, що візит світової зірки такого масштабу під час повномасштабного вторгнення став потужним сигналом підтримки для України на міжнародній арені.