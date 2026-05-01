Потап і Настя Каменських оголосили про розрив: "Ми не пара"

Потап і Настя Каменських офіційно повідомили про те, що вони більше не разом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на їхній спільний допис в Instagram.
1 травня вони опублікували допис, у якому розставили всі крапки над "і":
"Рівно 20 років тому ми розпочали свій шлях як творчий дует, який згодом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все набуває свого кінця. "Як ти не крути, але ми не пара". Дякуємо за вашу підтримку та любов протягом усіх цих років. Просимо розуміння та поваги до нашого рішення. Коментарів не буде".
Прихильники пари доволі неоднозначно відреагували на новину про розставання. Деякі написали, що це вже давно було зрозуміло, а інші наполягалина тому, що йдеться про дует, а не про особисті стосунки:
Чутки про проблеми у стосунках та розставання пари ходили вже декілька років.
Раніше Каменських коментувала їх під час одного з публічних заходів. Тоді артистка запевнила, що у них все гаразд, попри постійні розмови в мережі.
Вона зазначила, що подібні чутки супроводжують їх давно: спочатку їх "святкували як пару", хоча вони навіть не ладнали, а тепер регулярно "розлучають". Водночас Каменських наголосила, що в їхніх стосунках панує гармонія.
Потап також реагував на подібні обговорення. Чутки про можливе розставання з’явилися ще понад три роки тому на тлі його перебування за кордоном і розвитку власного проєкту Slavic Balagan.
У цей період у мережі також з’являлися припущення про нібито зраду, однак жодних офіційних підтверджень цієї інформації не було.
Потап і Настя Каменських в день весілля (фото: instagram.com/kamenskux)