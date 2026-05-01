Потап и Настя Каменских объявили о разрыве: "Мы не пара"

Потап и Настя Каменских официально сообщили о том, что они больше не вместе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на их совместное сообщение в Instagram.
1 мая они опубликовали сообщение, в котором расставили все точки над "і":
"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который впоследствии превратился в нечто большее. Но рано или поздно все приобретает свой конец. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет".
Поклонники пары довольно неоднозначно отреагировали на новость о расставании. Некоторые написали, что это уже давно было понятно, а другие настаивали на том, что речь идет о дуэте, а не о личных отношениях:
Слухи о проблемах в отношениях и расставании пары ходили уже несколько лет.
Ранее Каменских комментировала их во время одной из публичных мер. Тогда артистка заверила, что у них все хорошо, несмотря на постоянные разговоры в сети.
Она отметила, что подобные слухи сопровождают их давно: сначала их "праздновали как пару", хотя они даже не ладили, а теперь регулярно "разводят". В то же время Каменских подчеркнула, что в их отношениях царит гармония.
Потап реагировал на подобные обсуждения. Слухи о возможном расставании появились более трех лет назад на фоне его пребывания за рубежом и развития собственного проекта Slavic Balagan.
В этот период в сети также появлялись предположения о якобы измене, однако никаких официальных подтверждений этой информации не было.