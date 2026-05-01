Потап и Настя Каменских объявили о разрыве: "Мы не пара"

Потап и Каменских разошлись

1 мая они опубликовали сообщение, в котором расставили все точки над "і":

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который впоследствии превратился в нечто большее. Но рано или поздно все приобретает свой конец. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет".

Потап и Настя Каменских объявили о разводе (фото: instagram.com/kamenskux)

Как отреагировали в сети

Поклонники пары довольно неоднозначно отреагировали на новость о расставании. Некоторые написали, что это уже давно было понятно, а другие настаивали на том, что речь идет о дуэте, а не о личных отношениях:

"Спасибо, что известили, а то прямо вся страна спать не могла, думала, вместе вы или нет"

"Мне кажется, они уже несколько лет как разошлись"

"Почему-то был уверен, что вы уже давно разошлись"

"Распался их дуэт, а не семья"

"Давно уже нет совместного творчества. Сейчас все об отношениях начнут писать"

"Грустно, но счастливого вам обоим будущего", - отметила жена Остапчука

"Получается песня "Как ты не крути, но мы не пара" была пророческой! Редко такое бывает, но понимаю, что метко!".

Что известно про слухи о разводе Потапа и Насти

Слухи о проблемах в отношениях и расставании пары ходили уже несколько лет.

Ранее Каменских комментировала их во время одной из публичных мер. Тогда артистка заверила, что у них все хорошо, несмотря на постоянные разговоры в сети.

Она отметила, что подобные слухи сопровождают их давно: сначала их "праздновали как пару", хотя они даже не ладили, а теперь регулярно "разводят". В то же время Каменских подчеркнула, что в их отношениях царит гармония.

Потап реагировал на подобные обсуждения. Слухи о возможном расставании появились более трех лет назад на фоне его пребывания за рубежом и развития собственного проекта Slavic Balagan.

В этот период в сети также появлялись предположения о якобы измене, однако никаких официальных подтверждений этой информации не было.

Потап і Настя Каменських в день свадьбы (фото: instagram.com/kamenskux)