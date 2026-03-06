Поруч із символом РФ: український прапор з'явився на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Попри вимогу України

Причиною ігнорування церемонії з боку вітчизняних паралімпійців стало цинічне рішення МПК дозволити представникам Росії та Білорусі виступати на Іграх під своїми національними прапорами. На знак протесту Україна та ще 16 держав оголосили бойкот урочистостей.

Національний паралімпійський комітет (НПК) України напередодні висунув жорстку вимогу: не використовувати державну символіку України на заході, де присутні представники країни-агресорки з їхніми прапорами. Проте організатори вирішили інакше.

Як це виглядало на стадіоні

Під час параду атлетів, коли настала черга виходу нашої делегації, замість спортсменів на арені з'явилися двоє волонтерок. Вони несли табличку з написом "Україна" та розгорнутий синьо-жовтий стяг.

Як повідомляє The Independent, трибуни зустріли появу українських символів тривалими та гучними оваціями, влаштувавши теплий прийом, попри відсутність самих атлетів.

В МПК ігнорування вимог української сторони назвали "дотриманням протоколу".

Затьмарене свято спорту

Цьогорічна Паралімпіада знакова – вона проходить через 50 років після перших зимових змагань. Проте свято спорту затьмарене присутністю окупантів. На Іграх виступлять 6 росіян та 4 білоруси під своїми прапорами (вперше з 2014 року).

Загалом у змаганнях візьмуть участь 612 спортсменів із 56 країн.

Збірна України, яка представлена на Іграх рекордним кількісним складом, вийде на старти у змагальному режимі, проте принципово відмовилася від будь-яких спільних протокольних заходів із представниками країни-агресора.

Зазначимо, що в Україні не транслювали церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через прапори РФ та Білорусі.