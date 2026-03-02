Попри бажання Турана: "Шахтар" обрав стадіон на матч проти "Леха" в Лізі конференцій

Місце та дата проведення

Номінально домашня зустріч українського клубу відбудеться 19 березня о 22:00 за київським часом. Прийматиме поєдинок Міський стадіон імені Генрика Реймана у Кракові. Перша гра протистояння пройде в Познані 12 березня о 19:45.

Таким чином, донеччани проведуть обидві зустрічі в Польщі, зійшовшись у протистоянні з нині третьою командою місцевої Екстракляси.

Турецький варіант Турана

Раніше головний тренер "Шахтаря" Арда Туран заявляв, що хотів би уникнути ситуації, коли обидва матчі плей-офф проходять у країні суперника. Наставник розглядав можливість перенесення гри до Туреччини – на стадіон "Гезтепе" в Ізмірі.

"Зізнаюсь чесно – я не хотів би проводити два матчі включно з номінально домашнім у Польщі проти польської команди. Якщо це буде технічно можливо, ми хотіли б провести цей матч на стадіоні "Гезтепе", - зазначав Туран після жеребкування.

Фанати турецького клубу активно підтримали цю ідею. Під час матчу місцевої Суперліги вони вивісили банер із емблемами обох клубів та написом: "Наш дім – ваш дім".

Проте, попри гостинність Ізміра, "Шахтар" залишився вірним польській локації.

Що далі

Якщо "Шахтар" подолає опір "Леха" за сумою двох матчів, то у чвертьфіналі Ліги конференцій зустрінеться з переможцем пари АЗ (Алкмар, Нідерланди) – "Спарта" (Прага, Чехія). Матчі заплановані на 9 та 16 квітня.