UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Попри бажання Турана: "Шахтар" обрав стадіон на матч проти "Леха" в Лізі конференцій

Арда Туран (фото: ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" обрав арену, на якій прийматиме польський "Лех" у межах 1/8 фіналу Ліги конференцій. Попри публічне бажання головного тренера змінити країну проведення домашніх ігор та зворушливе запрошення від іноземних фанатів, клуб зупинився на перевіреному варіанті.

Місце та дата проведення

Номінально домашня зустріч українського клубу відбудеться 19 березня о 22:00 за київським часом. Прийматиме поєдинок Міський стадіон імені Генрика Реймана у Кракові. Перша гра протистояння пройде в Познані 12 березня о 19:45.

Таким чином, донеччани проведуть обидві зустрічі в Польщі, зійшовшись у протистоянні з нині третьою командою місцевої Екстракляси.

Турецький варіант Турана

Раніше головний тренер "Шахтаря" Арда Туран заявляв, що хотів би уникнути ситуації, коли обидва матчі плей-офф проходять у країні суперника. Наставник розглядав можливість перенесення гри до Туреччини – на стадіон "Гезтепе" в Ізмірі.

"Зізнаюсь чесно – я не хотів би проводити два матчі включно з номінально домашнім у Польщі проти польської команди. Якщо це буде технічно можливо, ми хотіли б провести цей матч на стадіоні "Гезтепе", - зазначав Туран після жеребкування.

Фанати турецького клубу активно підтримали цю ідею. Під час матчу місцевої Суперліги вони вивісили банер із емблемами обох клубів та написом: "Наш дім – ваш дім".

Проте, попри гостинність Ізміра, "Шахтар" залишився вірним польській локації.

Що далі

Якщо "Шахтар" подолає опір "Леха" за сумою двох матчів, то у чвертьфіналі Ліги конференцій зустрінеться з переможцем пари АЗ (Алкмар, Нідерланди) – "Спарта" (Прага, Чехія). Матчі заплановані на 9 та 16 квітня.

Раніше ми розповіли про несподіване повернення в УПЛ легенди "Шахтаря" Тараса Степаненка.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболШахтар