Померла заслужена артистка України Ірина Черкаська: виходила на сцену до останніх днів

Що відомо про Ірину Черкаську

"Театр із глибоким сумом повідомляє про відхід у вічність найяскравішої акторки міста, справжньої зірки нашого театру Черкаської Ірини Микитівни- заслуженої артистки України, ветерана одеської української сцени, людини, для якої театр був не місцем роботи, а самим життям", - йдеться у дописі.

Акторка народилася в Одесі, але дитинство провела в Києві. Після школи вона вступила до театрального інституту ім. Карпенка-Карого, який закінчила у 1962 році. Запрошень від театрів було багато, та свою долю вона пов’язала саме з Одеським українським театром. Її першою роллю стала Софія у виставі "Безталанна" за Іваном Тобілевичем.

Черкаська зіграла десятки ролей у постановках за українською і світовою класикою, сучасною драматургією та музичними виставами. Театр нагадує про яскраві образи, які досі пам’ятають глядачі: циганка Мавра у виставі "У неділю рано зілля копала", Адель у "Тев’є-молочнику", Ніна у "Порогові", Інна у "Мурлін Мурло".

Особливо тепло згадують реакцію публіки, коли акторка з’являлася на сцені у виставі "Вечеря в Санлісі". Театр пише, що зал вибухав оваціями одразу, щойно вона робила крок на сцену.

У 1981 році Черкаська отримала звання заслуженої артистки України. Вона мала низку державних нагород, серед яких Орден княгині Ольги. У театрі зазначили, що найвищою нагородою для неї була любов глядачів.

Акторка знайшла в театрі не лише сцену, а й родину. Її чоловік Володимир Андрійович Черкаський також був артистом театру, згодом працював у керівних установах міста та області.

Навіть у поважному віці акторка не полишала сцену. Театр розповів, що до останніх днів вона виходила у виставі "Ніч перед Різдвом". А під час святкування 100-річчя театру у листопаді 2025 року зал аплодував їй стоячи кілька хвилин.

"Браво!" звучало довго - так, як звучить вдячність за ціле життя, віддане мистецтву. Ми щасливі, що вона почула їх за життя. Світла пам’ять", - резюмували колеги акторки.

Прощання з Іриною Микитівною відбудеться у суботу, 21 лютого, з 11:00 до 12:00 у фоє Українського театру.