Померла телеведуча Людмила Клепакова - голос, з якого починався ефір "Студії 1+1"

У дописі Вікторія зазначила, що Людмила померла близько 4-ї ранку.

За її словами, про смерть їй повідомила сестра телеведучої Анна Дмитрук. Бондар також написала, що впродовж останніх місяців щодня спілкувалася і з самою Клепаковою, і з її сестрою, яка розповідала про швидкий і вкрай болісний перебіг хвороби.

Вона додала, що телеведуча пішла з життя на другий день після Великодня.

Людмила Клепакова (фото: facebook.com/ludmila.klepakova)

Що відомо про Людмилу Клепакову

Людмила Клепакова посіла особливе місце в історії українського телебачення.

Саме її голос пролунав у першому ефірі нового телеканалу 3 вересня 1995 року.

Тоді вона сказала фразу, яка стала знаковою для цілого покоління глядачів: "Вітаємо вас! В ефірі - "Студія 1+1".

У другій половині 1990-х Клепакова була однією з найпомітніших ведучих телеканалу "1+1".

Вона працювала над програмою "Імперія кіно", присвяченою світу кіномистецтва, і мала репутацію глибокої знавчині цієї сфери.

Колеги згадували її як досвідчену кінознавицю, яка багато років працювала з телевізійними проєктами про кіно.

Людмила Клепакова (фото: instagram.com/media.1plus1)

Разом із Юрієм Макаровим, Анною Безулик, Миколою Вереснем та Ольгою Герасим’юк вона формувала той стиль і професійний рівень, який згодом став орієнтиром для українського телебачення.

Окрім роботи в кадрі, Людмила Клепакова також займалася медіаекспертною діяльністю.

Її чоловіком був український кінопродюсер Юрій Мінзянов. У 1990-х він обіймав посаду шеф-редактора кінопрограм на "1+1", згодом працював на телеканалі "Інтер", а також у кінокомпаніях Film.ua та Star Media.

У 2016 році Мінзянов заснував власний продакшн Kristi Films. Він помер у листопаді 2020 року.

Прощання з Людмилою Клепаковою відбудеться в Києві у середу, 15 квітня.

Церемонію заплановано на 15:00 у Великій крематорній залі за адресою вул. Байкова, 16.

