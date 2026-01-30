Померла Кетрін О'Гара - зірка культового фільму "Сам удома"

Що відомо про смерть Кетрін О'Гара

За даними медіа, смерть акторки підтвердили два джерела, які володіють відповідною інформацією.

Причина смерті поки що не відома.

Кетрін О’Гара померла (кадр з фільму)

Кар'єра Кетрін О’Гара

О'Гара здобула широку популярність завдяки ролі мами Кевіна у перших двох частинах "Сам удома" з Маколеєм Калкіним. Вона також зіграла Мойру Роуз у 80 епізодах комедійного серіалу "Шіттс Крік".

За свою акторську майстерність вона отримала дві премії "Еммі" у 1982 та 2020 роках, а також була номінована на цю нагороду за інші роботи.

Початок її кар'єри пов’язаний із легендарною комедійною трупою "The Second City", до якої О'Гара приєдналася у середині 1970-х, спочатку як резервна учасниця, а згодом - як повноправна виконавиця та авторка матеріалу.

У 1976 році вона стала частиною телепроєкту "Second City Television" (SCTV), де здобула перше широке визнання і разом з колегами сформувала стиль комедійної епохи, що згодом вплинув на покоління гумористів.

Кіно принесло О'Гарі міжнародну популярність у 1980-х. Крім "Сам удома", вона знялася у стрічках "After Hours" (1985) та "Beetlejuice" (1988).

Вона також стала однією з ключових муз для режисера Крістофера Ґеста, з'явившись у його відомих мок’юментарі "Best in Show", "Waiting for Guffman" та "A Mighty Wind".

Кар'єра Кетрін О'Гара (кадр з фільму)

Біографія зірки "Сам удома"

Кетрін Енн О'Гара народилася 4 березня 1954 року в Торонто, Онтаріо. Вона походить із великої ірландської родини та була шостою з семи дітей.

Майбутня акторка росла в католицькому середовищі, навчалася у Burnhamthorpe Collegiate Institute й ще у юності проявляла комедійні здібності та любов до сценічної імпровізації.

Свого майбутнього чоловіка, художника-постановника Бо Уелча, зустріла на зйомках "Бітлджуса" у 1988 році. Пара одружилася у 1992-му й виховала двох синів - Меттью та Люка.