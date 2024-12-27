Шикарний дім і Різдво в Парижі. Режисер "Сам удома" нарешті сказав, ким працювали Маккаллістери

Режисер культового фільму "Сам удома" Кріс Коламбус нарешті відповів на запитання, яке давно не давало спокою шанувальникам франшизи: чим займалися батьки Маккаллістерів, щоб дозволити собі розкішний будинок у Чикаго?

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю у подкасті The Hollywood Reporter "Awards Chatter".

Кріс зазначив, що Кейт МакКаллістер, яку зіграла Кетрін О’Хара, була "висококласним модельєром", про що свідчать манекени, які можна побачити у підвалі будинку родини.

"У нас із продюсером Джоном Г'юзом (продюсером "Сам удома", - прим.ред) була розмова на цю тему, і ми визначилися з професіями", - зізнався Коламбус.

Кетрін О’Хара (фото: Кіноріум)

Водночас він зауважив, що ситуація з Пітером Маккаллістером, роль якого виконав Джон Херд, була дещо заплутанішою.

"Батько, судячи з досвіду самого Джона Г'юза, міг працювати в рекламі. Але я не пам'ятаю, чим точно він займався", - розповів постановник.

Джон Херд (фото: Кіноріум)

Він також спростував поширену серед фанатів теорію, що батьки Кевіна могли бути пов’язані з організованою злочинністю, яка, за припущеннями, й привернула увагу грабіжників Гаррі (Джо Пеші) та Марва (Деніел Стерн) до їхнього будинку.

"Це не організована злочинність. Хоча на той час у Чикаго її було багато", - зазначив Коламбус.

Грабіжники з "Сам удома" (фото: Кіноріум)

Режисер також поділився історією, як виникла ідея запросити юного Калкіна на знакову роль Кевіна МакКаллістера. Як він зазначив, цей задум належав Г’юзу.

"Він запитав: "Не хочеш зустрітися з Маколеєм?" Я відповів: "Так, але я хотів би познайомитися і з усіма іншими". У підсумку я прослухав ще 300 дітей. Колосальна трата часу, тому що потім я знову зустрів Маколея, і це було чарівно", - зізнався він.

Наскільки заможною була родина з "Сам удома"

The New York Times звернулася до економістів та людей, пов’язаних із фільмом, щоб з’ясувати, як МакКаллістери могли дозволити собі свій розкішний будинок.

На початку стрічки один із грабіжників, Гаррі (Джо Пеші), розповідає напарнику Марву (Деніел Стерн), що будинок Маккаллістерів є їхньою головною ціллю через його розташування в престижному районі.

"Це він, Марве, справжній срібний тунець", - каже Гаррі, наголошуючи на наявності у домі "преміальних речей": відеомагнітофонів, стереосистем, ювелірних виробів і навіть "цінних паперів незрозумілого походження".

Будинок з "Сам удома" (скріншот)

Сам будинок є ключовою підказкою про статки родини Маккаллістерів. Realtor.com зазначає, що його прототип - реальний будинок на Лінкольн-авеню, 671, у передмісті Чикаго Віннетка. Цей район належить до найдорожчих у США. Простора будівля могла вмістити не лише Кевіна з його чотирма братами і сестрами, а й цілу групу гостей.

За оцінками економістів Федерального резервного банку Чикаго, у 1990 році цей будинок могли собі дозволити лише домогосподарства, які входили до 1% найбагатших.

За умовою, що Маккаллістери витрачали не більше 30% доходу на житло, їхній річний дохід мав становити близько 305 000 доларів у 1990 році (приблизно 665 000 доларів у 2022 році).