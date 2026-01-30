Умерла Кэтрин О'Хара - звезда культового фильма "Один дома"

Что известно о смерти Кэтрин О'Хара

По данным медиа, смерть актрисы подтвердили два источника, которые владеют соответствующей информацией.

Причина смерти пока не известна.

Кэтрин О'Хара умерла (кадр из фильма)

Карьера Кэтрин О'Хара

О'Хара получила широкую известность благодаря роли мамы Кевина в первых двух частях "Один дома" с Маколеем Калкиным. Она также сыграла Мойру Роуз в 80 эпизодах комедийного сериала "Шиттс Крик".

За свое актерское мастерство она получила две премии "Эмми" в 1982 и 2020 годах, а также была номинирована на эту награду за другие работы.

Начало ее карьеры связано с легендарной комедийной труппой "The Second City", к которой О'Хара присоединилась в середине 1970-х, сначала как резервная участница, а затем - как полноправная исполнительница и автор материала.

В 1976 году она стала частью телепроекта "Second City Television" (SCTV), где получила первое широкое признание и вместе с коллегами сформировала стиль комедийной эпохи, который впоследствии повлиял на поколение юмористов.

Кино принесло О'Харе международную популярность в 1980-х. Кроме "Один дома", она снялась в фильмах After Hours (1985) и Beetlejuice (1988).

Она также стала одной из ключевых муз для режиссера Кристофера Геста, появившись в его известных мокьюментари "Best in Show", "Waiting for Guffman" и "A Mighty Wind".

Карьера Кэтрин О'Хара (кадр из фильма)

Биография звезды "Один дома"

Кэтрин Энн О'Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто, Онтарио. Она происходит из большой ирландской семьи и была шестой из семи детей.

Будущая актриса росла в католической среде, училась в Burnhamthorpe Collegiate Institute и еще в юности проявляла комедийные способности и любовь к сценической импровизации.

Своего будущего мужа, художника-постановщика Бо Уэлча, она встретила на съемках "Битлджуса" в 1988 году. Пара поженилась в 1992-м и воспитала двух сыновей - Мэттью и Люка.