Умерла Кэтрин О'Хара - звезда культового фильма "Один дома"

Легендарная голливудская актриса Кэтрин О'Хара, известная своими работами в фильмах "Один дома" и сериале "Шиттс Крик", умерла в пятницу. Ей был 71 год.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TMZ.
По данным медиа, смерть актрисы подтвердили два источника, которые владеют соответствующей информацией.
Причина смерти пока не известна.
О'Хара получила широкую известность благодаря роли мамы Кевина в первых двух частях "Один дома" с Маколеем Калкиным. Она также сыграла Мойру Роуз в 80 эпизодах комедийного сериала "Шиттс Крик".
За свое актерское мастерство она получила две премии "Эмми" в 1982 и 2020 годах, а также была номинирована на эту награду за другие работы.
Начало ее карьеры связано с легендарной комедийной труппой "The Second City", к которой О'Хара присоединилась в середине 1970-х, сначала как резервная участница, а затем - как полноправная исполнительница и автор материала.
В 1976 году она стала частью телепроекта "Second City Television" (SCTV), где получила первое широкое признание и вместе с коллегами сформировала стиль комедийной эпохи, который впоследствии повлиял на поколение юмористов.
Кино принесло О'Харе международную популярность в 1980-х. Кроме "Один дома", она снялась в фильмах After Hours (1985) и Beetlejuice (1988).
Она также стала одной из ключевых муз для режиссера Кристофера Геста, появившись в его известных мокьюментари "Best in Show", "Waiting for Guffman" и "A Mighty Wind".
Кэтрин Энн О'Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто, Онтарио. Она происходит из большой ирландской семьи и была шестой из семи детей.
Будущая актриса росла в католической среде, училась в Burnhamthorpe Collegiate Institute и еще в юности проявляла комедийные способности и любовь к сценической импровизации.
Своего будущего мужа, художника-постановщика Бо Уэлча, она встретила на съемках "Битлджуса" в 1988 году. Пара поженилась в 1992-м и воспитала двух сыновей - Мэттью и Люка.
