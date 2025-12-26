ua en ru
Умер звезда сериала "Друзья" Пэт Финн: ему было 60 лет

Пятница 26 декабря 2025 12:35
Умер звезда сериала "Друзья" Пэт Финн: ему было 60 лет Пэт Финн (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Умер известный американский актер, звезда популярных сериалов Пэт Финн. Исполнитель ролей в сериалах "Друзья", "Сайнфелд" и "Бывает и хуже" ушел из жизни в возрасте 60 лет в своем доме в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост на его странице в Instagram.

Причина смерти и последние годы жизни Пэта Финна

Согласно официальному заявлению семьи, Финн с 2022 года проходил лечение от онкологического заболевания. Несмотря на тяжелую болезнь, актер пытался жить полноценно.

"Пэт никогда не встречал незнакомцев - только друзей, которых он еще не успел узнать. Он прожил свою жизнь на полную - с радостью и чрезвычайной энергией", - отметили родные актера.

Творческий путь: от "Друзей" до "Бывает и хуже"

Карьера Финна на телевидении началась в 1995 году. Зрителям он запомнился благодаря появлению в самых культовых ситкомах конца 90-х и начала 2000-х. Среди них "Друзья" (Friends), где актер появился как доктор Роджер, партнер Моники Геллер.

Умер звезда сериала &quot;Друзья&quot; Пэт Финн: ему было 60 летПэт Финн в сериале "Друзья" (фото: Getty Images)

Также он был звездой сериала "Сайнфелд" (Seinfeld), сыграв роль Джо Майо - хозяина вечеринок, который любил давать своим гостям обременительные поручения, и "Бывает и хуже" (The Middle), где он воплотил на экране Билла Норвуда - соседа семьи Хэков.

Кроме этого, Финн снимался в таких популярных телепроектах, как "Марвин Марвин" (Marvin Marvin), "Шоу 70-х" (That '70s Show), "Король Квинса" (King of Queens) и в фильмах "Как все запутано" (It's Complicated), "Я тебя люблю, Бет Купер" (I Love You, Beth Cooper) и других.

Умер звезда сериала &quot;Друзья&quot; Пэт Финн: ему было 60 летФинну сериале "Марвин Марвин" (фото: Kinorium)

Финн был не только талантливым комиком и мастером импровизации, но и преподавателем. Он работал адъюнкт-профессором в Университете Колорадо и был частью комедийной труппы Beer Shark Mice. Коллеги и студенты вспоминают его как невероятно доброго, позитивного и искреннего человека.

У актера остались жена Донна, трое детей, родители и братья с сестрами.

