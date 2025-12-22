Помер співак Кріс Рі: 5 його пісень, які знають навіть ті, хто не слухає рок

Британський рок-співак і автор пісень Кріс Рі помер у віці 74 років. Музикант пішов із життя в понеділок, 22 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

Що відомо про смерть Кріса Рі

Музикант помер у лікарні після хвороби. Про смерть артиста повідомила його родина.

У заяві від імені дружини та двох дітей зазначено, що Кріс Рі помер мирно, в оточенні близьких. Родина попросила поважати приватність у період скорботи.

Останні роки життя співак мав серйозні проблеми зі здоров’ям. Ще у 2001 році йому діагностували рак підшлункової залози, через що була проведена складна операція з її видалення. Після цього Рі тривалий час жив із серйозними ускладненнями. У 2016 році музикант також переніс інсульт.

Попри це, Кріс неодноразово повертався до творчості, записував музику та виходив на сцену настільки, наскільки дозволяв стан здоров’я.

Помер Кріс Рі (фото: Getty Images)

Хто такий Кріс Рі та чому його знають мільйони

Кріс Рі народився у британському місті Мідлсбро. Світову популярність він здобув наприкінці 1970-х і у 1980-х роках завдяки своєму впізнаваному голосу, блюзовому звучанню та меланхолійній манері виконання.

Його дебютний альбом "Whatever Happened to Benny Santini?" вийшов у 1978 році. Назва була пов’язана зі сценічним псевдонімом, який пропонував музиканту лейбл, але сам Рі швидко відмовився від нього, вирішивши виступати під власним ім’ям.

Пісня "Fool" принесла йому номінацію на премію Grammy і відкрила двері на світову сцену. А "Driving Home for Christmas" це пісня, яка стала різдвяною класикою. Вперше вона пролунала у 1986 році.

Композиція щороку повертається в чарти напередодні свят, а цього року знову прозвучала у різдвяній рекламі, нагадавши про артиста новому поколінню слухачів.

Найпопулярніші пісні Кріса Рі

"The Road to Hell Pt 2"

"The Blue Cafe"

"Fool If You Think Its Over"

"Driving Home For Christmas"