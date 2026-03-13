Помер зірка "Пригод Електроніка" Василь Скромний: що відомо

Українська кіноспільнота прощається з відомим актором. В Одесі на 62-му році життя помер Василь Скромний, відомий за дитячим фільмом "Пригоди Електроніка".
Як повідомляє РБК-Україна, про смерть зірки розповів його товариш Віктор Деркач у Facebook.
Зірка "Пригод Електроніка" помер в Одесі у 61 рік. Його товариш повідомив сумну звістку, опублікувавши спільне фото.
"Не стало Василя Михайловича…" - лаконічно написав Деркач.
Причину смерті він розкривати не став, але згодом видання "Інтент" з посиланням на слова близьких повідомило про його проблеми зі здоров'ям.
Кілька місяців тому у нього начебто виявили онкологію. Василь проходив лікування.
"Ситуацію ускладнили проблеми з серцем, які виникли під час лікування", - йшлося в матеріалі.
Василь народився 26 серпня 1964 року в Одесі. У дитинстві вирізнявся непосидючістю та активністю.
Навчання давалося йому нелегко, через що батьків викликали до школи. Саме ці риси характеру та яскрава зовнішність привернули увагу режисера Костянтина Бломберга, який у 1979 році шукав талановитих юнаків для фільму "Пригоди Електроніка".
У ролі Макара Гусєва, рудого хулігана та одного з антагоністів, Скромний миттєво завоював серця глядачів. Після цього він знявся ще у кількох проектах, зокрема "Школа", "Третій вимір" та "Комбат".
З часом він покинув кіно, зосередившись на приватному способі життя.
Скромний служив в морській авіації, після чого продовжив кар'єру на флоті, ставши курсантом морського училища, а згодом - боцманом.
