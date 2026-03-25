Помер український актор Олег Гусєв: артист боровся з важкою хворобою

Помер український актор Олег Гусєв. На момент смерті йому було 56 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram шоумена Вадима Мічковського (Дяді Жори).

У соцмережах гуморист опублікував спільне фото з Олегом Гусєвим і присвятив йому зворушливий допис.

За словами Мичковського, актор певний час боровся з важкою хворобою.

Рідні, друзі та близькі сподівалися на його одужання, однак врятувати артиста не вдалося.

"Прощавай, друже. Олег… Світла пам'ять світлій добрій людині. Він любив життя, людей, друзів і об'єднував їх навколо себе, дарував настрій. Твого великого доброго серця та позитиву вистачало на всіх. Ми дуже чекали, що ти одужаєш. Спочивай, Олеже. Царство небесне. Співчуття рідним і близьким", - написав шоумен.

Олег Гусєв (фото: instagram.com/oleggfc_1)

Поховання актора відбулося 24 березня в монастирі на території Ботанічного саду.

Після цього його кремували на Байковому кладовищі.

Що відомо про Олега Гусєва

Гусєв народився у Білій Церкві. Хоча спочатку здобував освіту в аграрній галузі, згодом присвятив себе сцені та роботі в кіно.

За роки творчої діяльності він знявся у великій кількості українських фільмів і серіалів.

Серед робіт, за якими його могли впізнати глядачі, - фільм "Носоріг" та інші проєкти.

Олег Гусєв (фото: facebook.com/oleg.gusiev)