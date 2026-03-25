ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Помер український актор Олег Гусєв: артист боровся з важкою хворобою

14:15 25.03.2026 Ср
2 хв
Сумну звістку про смерть актора повідомив його колега, який зворушливо попрощався з ним у соцмережах
aimg Іванна Пашкевич
Олег Гусєв (фото: facebook.com/oleg.gusiev)

Помер український актор Олег Гусєв. На момент смерті йому було 56 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram шоумена Вадима Мічковського (Дяді Жори).

У соцмережах гуморист опублікував спільне фото з Олегом Гусєвим і присвятив йому зворушливий допис.

За словами Мичковського, актор певний час боровся з важкою хворобою.

Рідні, друзі та близькі сподівалися на його одужання, однак врятувати артиста не вдалося.

"Прощавай, друже. Олег… Світла пам'ять світлій добрій людині. Він любив життя, людей, друзів і об'єднував їх навколо себе, дарував настрій. Твого великого доброго серця та позитиву вистачало на всіх. Ми дуже чекали, що ти одужаєш. Спочивай, Олеже. Царство небесне. Співчуття рідним і близьким", - написав шоумен.

Помер український актор Олег Гусєв: артист боровся з важкою хворобоюОлег Гусєв (фото: instagram.com/oleggfc_1)

Поховання актора відбулося 24 березня в монастирі на території Ботанічного саду.

Після цього його кремували на Байковому кладовищі.

Що відомо про Олега Гусєва

Гусєв народився у Білій Церкві. Хоча спочатку здобував освіту в аграрній галузі, згодом присвятив себе сцені та роботі в кіно.

За роки творчої діяльності він знявся у великій кількості українських фільмів і серіалів.

Серед робіт, за якими його могли впізнати глядачі, - фільм "Носоріг" та інші проєкти.

Помер український актор Олег Гусєв: артист боровся з важкою хворобоюОлег Гусєв (фото: facebook.com/oleg.gusiev)

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Штрафи за паркування тепер будуть у "Дії": у яких містах вже працює сервіс
Аналітика
