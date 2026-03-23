Помер власник OnlyFans Леонід Радвінський

Леонід Радвінський, мільярдер і власник OnlyFans, помер у 43 роки. Він керував платформою, що стала одним із найпомітніших феноменів цифрової індустрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Лео мирно пішов з життя після тривалої боротьби з раком", - йдеться в заяві лондонської компанії.

У компанії також попросили поважати приватність родини.

Радвінський придбав контрольний пакет OnlyFans у 2018 році та перетворив платформу на культурний феномен, який змінив індустрію порнографії. Вона дозволила авторам напряму отримувати оплату від підписників і стала особливо популярною під час пандемії Covid-19.

Платформа, заснована у 2016 році британцями Гаєм і Тімом Стокелі, здобула широку відомість завдяки контенту для дорослих, хоча згодом намагалася залучити і ширшу аудиторію.

З 2021 року бізнесмен отримав близько 1,8 млрд доларів дивідендів від платформи. За оцінками Bloomberg Billionaires Index, станом на травень минулого року його чистий капітал оцінювався в 3,8 млрд доларів. Це було до того, як OnlyFans у серпні повідомила про виплату Радвінському дивідендів у розмірі 700 млн доларів.

OnlyFans бере близько 20% комісії з контенту та підписок. У 2024 році платформа повідомляла про понад 4,6 млн авторів і близько 377 млн користувачів, а її дохід становив 1,4 млрд доларів.

Що відомо про Леоніда Радвінського

Радвінський народився в Одесі, але ще в дитинстві переїхав до США, де згодом навчався економіки. Він рідко з’являвся публічно та майже не давав інтерв’ю.

Останніми роками бізнесмен проживав у Флориді та підтримував благодійні ініціативи, зокрема у сфері медицини та захисту тварин.