Помер режисер Євген Сивокінь: що відомо про творця української анімації

Що відомо про смерть Євгена Сивоконя

Трагічна звістка з'явилася 5 травня. Про смерть режисера повідомили "Українська кіноакадемія" та "Довженко-Центр".

У своїх заявах колеги назвали його легендою української анімації та майстром, який допоміг виховати не одне покоління митців.

"Не стало легенди української анімації Євгена Яковича Сивоконя", - зазначили у "Довженко-Центрі".

За словами представників індустрії, режисер започаткував формування сучасної української анімації.

"Євген Сивокінь - режисер, художник, сценарист і педагог, який стояв біля витоків сучасної української анімації та формував її мову протягом десятиліть", - зазначили в "Українські кіноакадемії".

Причини смерті офіційно не уточнюються.

Біографія та внесок у культуру

Євген родом з Києва. Він народився 7 травня 1937 року в родині архітектора.

Здобув освіту у Київському державному художньому інституті, закінчивши графічний факультет.

За роки кар'єри створив понад 25 анімаційних фільмів. У 2007 році став заслуженим діячем мистецтв.

Крім того, займався викладацькою діяльністю на кафедрі кінорежисури та кінодраматургії в університеті імені Івана Карпенка-Карого.

Сивокінь вважається одним із фундаторів української анімаційної школи. Серед його знакових стрічок - "Людина, яка вміла літати", "Людина й слово", "Країна Лічилія", "Врятуй і збережи", "Пліткарки", "Ненаписаний лист" та інші.



Митець також працював над культовими мультфільмами серії "Як козаки…", які здобули широку популярність.



Його фільм "Засипле сніг дороги" став першим українським анімаційним проєктом, відзначеним на міжнародному фестивалі у Клермон-Феррані у Франції.



У 2021 році він отримав премію "Золота дзиґа" за внесок у розвиток українського кінематографа, а також був лауреатом премії імені Івана Миколайчука.