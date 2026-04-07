Помер Мірча Луческу: чим запам'ятався легендарний "Містер"

Що відомо про смерть Луческу

Повідомлення про смерть 80-річного румунського фахівця з'явилося 6 квітня 2026 року. Про це повідомили офіційні джерела румунської Федерації футболу та підтвердили родичі тренера в коментарі місцевим ЗМІ.

Причиною смерті стали наслідки тривалої хвороби серця, з якою Луческу боровся останні роки. Стан здоров'я легенди погіршився кілька днів тому. Останні дні "Містер" перебував у Бухаресті, де проходив курс інтенсивної терапії.

Як відомо, Луческу госпіталізували 29 березня після того, як він втратив свідомість під час тренування збірної Румунії. У лікарні йому встановили дефібрилятор.

У п'ятницю, 3 квітня, його мали виписати, але стався інфаркт. В останні дні аритмія посилювалася і не піддавалася лікуванню.

Тренера перевели до реанімації, де він перебував у комі та був підключений до апаратів життєзабезпечення.

Біографія Мірчі Луческу: головні віхи

Кар'єра гравця: Луческу став справжньою іконою румунського футболу ще як гравець. Виступаючи на позиції нападника, він виграв 7 титулів чемпіона країни з бухарестським "Динамо". Вершиною ігрової кар'єри став ЧС-1970, де Мірча був капітаном збірної Румунії, зокрема у матчах проти Пеле та легендарної Бразилії. Загалом за національну команду провів 70 матчів та забив 9 голів.

Луческу у складі бухарестського "Динамо" (фото: Вікіпедія)

Перші кроки в тренерстві: Його геній проявився рано: вже у 36 років (1981 рік) він очолив збірну Румунії, яку вивів на Євро-1984.

Успіхи в Італії та Туреччині: Окрім національної команди своєї країни, фахівець також очолював збірну Туреччини (2017-2019 роки). Утім, левову частину його кар'єри склала робота з клубами.

На батьківщині Луческу працював з "Корвінулом", бухарестськими "Динамо" та "Рапідом". У Італії – з "Пізою", "Брешією", "Реджаною" та "Інтером". У Туреччині очолював "Галатасарай" та "Бешикташ". З "Динамо" (Бухарест) та "Рапідом" він ставав чемпіоном Румунії, з "Бешикташем" та "Галатасараєм" – Туреччини. З останнім у 2000 році також переміг у Суперкубку УЄФА.

Епоха в "Шахтарі" (2004–2016): Найуспішніший період у кар'єрі тренера. За 12 років він перетворив донецький клуб на європейського гранда. Під його керівництвом "гірники" здобули 22 трофеї. Головним діамантом став Кубок УЄФА 2009 року – останній на сьогодні єврокубковий тріумф в історії українських клубів.

З "Шахтарем" тренер виграв 22 трофеї (фото ФК "Шахтар")

Період у "Динамо" (2020–2023): Його повернення в Україну після паузи стало великою несподіванкою. Попри протести частини ультрас, Луческу в перший же сезон виграв із киянами "золотий дубль" (чемпіонат і Кубок), повернувши команду в груповий етап Ліги чемпіонів.

Світовий рекордсмен: Мірча Луческу назавжди вписав своє ім'я в історію світового футболу як один із найвидатніших рекордсменів. Він утримує статус найстаршого тренера в історії Ліги чемпіонів УЕФА та національних збірних. Із 35 трофеями у доробку румунський фахівець посідає третє місце у списку найтитулованіших тренерів усіх часів, поступаючись лише Алексу Фергюсону (49 титулів) та Пепу Гвардіолі (40).

Чим Луческу запам’ятався українцям

"Бразильський "Шахтар": Луческу створив унікальну футбольну модель "купи дешево – продай дорого". Завдяки його вмінню працювати з талантами, світ дізнався про таких зірок, як Фернандіньо, Вілліан, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра та інші.

Характер та харизма: Його неможливо було уявити без емоцій. Фірмовий жест із киданням шапки на засніжений газон у матчі проти "Динамо" став легендарним мемом. Він постійно тиснув на арбітрів та суперників у медіа, граючи в "психологічні ігри" ще до того, як це стало мейнстрімом.

Людина-парадокс: Він став єдиним тренером, який зміг стати героєм для обох полюсів українського футболу. Його поважали в Донецьку і, зрештою, визнали в Києві за професіоналізм.

Розвиток молоді: "Містер" дав путівку у життя десяткам українських футбольних зірок. Від Андрія Пятова та Ярослава Ракіцького до Іллі Забарного та Віталія Миколенка яких він розгледів у дублі "Динамо" і вивів на рівень англійської Прем'єр-ліги.

Луческу в перший же сезон виграв із киянами "золотий дубль" (фото: ФК "Динамо")

Що Луческу говорив про Україну

Мірча Луческу завжди називав Україну своєю другою батьківщиною. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він категорично відмовився негайно покидати Київ, залишаючись із командою в перші, найважчі дні.

"Я працював тут, у Києві з "Динамо" і на власні очі бачив усі жахи війни, які принесла Росія. Я не залишив команду, готував гравців під повітряними тривогами та допомагав у евакуації їхніх сімей. Я все це відчув на собі", - згадував тренер.

Він став головним лобістом відновлення чемпіонату України, попри обстріли та повітряні тривоги. Луческу вірив, що футбол – це не просто гра, а емоційна розрядка, яка необхідна нації, що бореться.

Його найбільшою нездійсненою мрією було повернення великого футболу на "Донбас Арену". Він завжди вірив, що одного разу знову вийде на поле стадіону в Донецьку, який називав одним із найкрасивіших у світі.

Сьогодні не тільки румунський, а й український футбол втратив одну зі своїх легенд. Дякуємо за все, Містере.

Мірча Луческу (фото: Getty Images)