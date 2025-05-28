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Орієнтир для Турана. Топ-5 найуспішніших тренерів в історії "Шахтаря"

Середа 28 травня 2025 11:29
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Орієнтир для Турана. Топ-5 найуспішніших тренерів в історії "Шахтаря" Фото: Мірча Луческу з Кубком УЄФА (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" офіційно оголосив про призначення нового головного тренера - ним став колишній капітан збірної Туреччини та легенда "Барселони" Арда Туран. Його призначення викликало жвавий інтерес серед уболівальників і футбольної спільноти, адже "гірники" вже мали історію співпраці з харизматичними іноземцями, які залишили яскравий слід в історії клубу.

На цьому тлі РБК-Україна згадує п’ятірку найуспішніших тренерів "Шахтаря", до якої Туран матиме шанс долучитися, якщо повторить чи перевершить їхні здобутки.

Орієнтир для Турана. Топ-5 найуспішніших тренерів в історії &quot;Шахтаря&quot;

(фото: ФК "Шахтар")

Мірча Луческу (2004-2016)

Румунський наставник перетворив “Шахтар” на грізну силу в Європі. За 12 років він здобув 22 трофеї, зокрема 8 чемпіонств України, 6 Кубків, 7 Суперкубків та Кубок УЄФА 2009 - перший єврокубок в історії незалежної України.

Орієнтир для Турана. Топ-5 найуспішніших тренерів в історії &quot;Шахтаря&quot;

(фото: instagram.com/paulofonseca_oficial)

Паулу Фонсека (2016-2019)

Португалець запам'ятався атакувальним футболом і ефектними перемогами, зокрема над "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів. Він тричі поспіль вигравав чемпіонат України, тричі - Кубок України і раз - Суперкубок.

Орієнтир для Турана. Топ-5 найуспішніших тренерів в історії &quot;Шахтаря&quot;

(фото: instagram.com/mpusic71)

Маріно Пушіч (2023-2024)

Хорват, що очолив команду восени 2023 року, вже в першому сезоні здобув дубль - чемпіонство та Кубок України. Його команда демонструвала стабільність і характер, що повернуло “Шахтарю” статус лідера УПЛ. Однак третє місце в чемпіонаті сезону-2024/25 стало причиною того, що "гірники" попрощалися з наставником і його тренерським штабом.

Орієнтир для Турана. Топ-5 найуспішніших тренерів в історії &quot;Шахтаря&quot;

(фото: instagram.com/jovicevicofficial)

Ігор Йовічевіч (2022-2023)

Працюючи в умовах війни, Йовічевіч зумів зберегти бойовий дух команди та виграти УПЛ в надскладний час. Його внесок цінували не лише за результат, а й за лідерство поза межами поля. А також за те, що він бездоганно володів українською мовою.

Орієнтир для Турана. Топ-5 найуспішніших тренерів в історії &quot;Шахтаря&quot;

(фото: Вікіпедія)

Невіо Скала (2002)

Італієць був тим, хто приніс "Шахтарю" перше чемпіонство України в сезоні-2001/02 - всього лише за півроку роботи у донецькому клубі! Також того року команда виграла Кубок України. Саме він заклав фундамент майбутніх тріумфів клубу.

Призначення Арди Турана - це новий етап для "Шахтаря", який завжди робив ставку на прогресивних тренерів із європейським мисленням. Чи стане він наступним у цьому зірковому списку - покаже час і сезон-2025/26.

Раніше повідомили, хто може стати першим новачком Турана в "Шахтарі".

Також розповіли, що "Шахтар" представив нову форму на сезон-2025/26.

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Футбол Шахтар Мірча Луческу Пауло Фонсека
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