Помер лауреат "Оскара" і зірка фільму "Хрещений батько" Роберт Дюваль

Як повідомило PR-агентство Дюваля від імені дружини Лусіани, актор помер мирно у своєму будинку в Міддлбурзі, штат Вірджинія, у неділю.

У заяві зазначено, що офіційної церемонії прощання не планується.

Натомість родина закликала всіх, хто хоче вшанувати пам’ять митця, зробити це по-своєму: переглянути улюблений фільм за його участі, поділитися історією за столом із друзями або вирушити у поїздку сільською місцевістю, щоб відчути красу світу.

Роберт Дюваль (фото: Вікіпедія)

Коротка біографія Роберта Дюваля

Дюваль народився в Сан-Дієго у родині військового Вільяма Говарда Дюваля, який згодом став адміралом.

Його мати, Мілдред Вірджинія Гарт, була нащадком генерала Роберта Лі - командувача сил Конфедерації під час Громадянської війни в США.

Через службу батька родина певний час жила в Аннаполісі, неподалік Військово-морської академії США.

Дюваль навчався у школах штату Меріленд і Міссурі, а у 1953 році закінчив коледж Принципу в Іллінойсі.

Роберт Дюваль (кадр з фільму "Щасливець")

З 1953 по 1954 рік він проходив службу в армії США та демобілізувався у званні рядового першого класу.

У 1954 році Дюваль вступив до відомої школи акторської майстерності Neighborhood Playhouse у Нью-Йорку.

Під час навчання підробляв клерком на пошті. Саме там він познайомився з майбутніми зірками Джином Гекменом і Дастіном Гофманом.

Його наставником став театральний педагог Сенді Мейснер, який залучив Дюваля до постановки п’єси Гортона Фута The Midnight Caller.

Співпраця з Футом стала важливою для початку кінокар’єри актора - саме він порекомендував Дюваля на роль Бу Редлі у фільмі 1962 року “Убити пересмішника”.

Згодом Роберт став одним із найвідоміших акторів Голлівуду. Він здобув світове визнання завдяки ролі Тома Гейгена у "Хрещеному батькові" та полковника Кілгора в "Апокаліпсисі сьогодні".

Роберт Дюваль (кадр з фільму "Хрещений батько")

За свою кар’єру актор отримав "Оскар", кілька "Золотих глобусів" та інші престижні нагороди.

Роберт Дюваль (кадр з фільму "Апокаліпсіс сьогодні")

Дюваль залишив по собі величезну творчу спадщину, яка вплинула на покоління акторів і глядачів у всьому світі.