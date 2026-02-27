Полювання на Сербію та загроза від Словенії: де опинилася Україна у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Мінус два конкуренти

Після стикових етапів одразу дві країни-конкурентки припинили боротьбу на євроарені.

Сербія втратила "Црвену Звезду" в Лізі Європи та завершила виступи в сезоні. Але все ще випереджає Україну на 1.338 бала. Щоб посунути сербів, "Шахтарю" необхідно здобути в сезоні щонайменше дві перемоги та одну нічию (плюс бонусні очки). Перемога над Сербією автоматично гарантує Україні перевагу і над Румунією.

Болгарія також зійшла з дистанції. Проте тут ситуація неоднозначна: поразка "Лудогорця" від "Ференцвароша" у Лізі Європи залишила в грі Угорщину – активного конкурента, від якого ми відстаємо на 2.275 бала.

Хто став недосяжним, а хто дихає у спину

Найбільш тривожна ситуація розгортається на двох флангах.

Після успіху "Рієки" в Лізі конференцій хорвати вирвалися вперед на 3.494 бала. Враховуючи, що максимум України на цей сезон становить 3.875 бала, наздогнати Хорватію фактично неможливо.

Словенці завдяки "Цельє" пройшли в 1/8 фіналу ЛК з максимальним набором очок. Хоча вони все ще нижче за Україну, відстань скоротилася до критичних 0.444 бала. Будь-яка осічка "Шахтаря" може призвести до втрати позиції.

Що далі

Вже в середині березня "Шахтар" розпочне боротьбу у плей-офф Ліги конференцій. Сьогодні, 27 лютого, "гірники" дізнаються свого суперника (польський "Лех" або турецький "Самсунспор").

Кожен успішний матч тепер має подвійну ціну: це не лише престиж клубу, а й виживання України в топ-списку європейського футболу.