Полтавська "Ворскла" на межі зникнення: що відомо про ситуацію в клубі

Проблеми з інвестором та бан від ФІФА

Як повідомило "Суспільне Полтава", посилаючись на власні джерела всередині клубу, робота як чоловічої, так і жіночої команд "Ворскли" наразі фактично призупинена. За даними видання, ситуація впирається у відсутність фінансових вливань від головного інвестора Костянтина Жеваго, який перебуває під санкціями РНБО та заочним арештом.

Наразі клуб очікує на остаточне рішення інвестора щодо подальшого майбутнього проєкту. Крім того, стало відомо, що 19 лютого клуб уп'яте за останні пів року отримав трансферний бан від ФІФА.

Позиція гравця: "Команди вже не буде"

Ситуацію навколо полтавського колективу для видання "Трибуна" прокоментував захисник "Ворскли" Вадим Червак. За словами футболіста, настрій у команді критичний, а останніми днями виникли проблеми навіть із базовими речами – зокрема з харчуванням гравців.

"Думаю, команди вже не буде. Трансферний бан як був, так і є. І заборгованість теж, думаю, є, нічого не було погашено", - заявив Червак.

Відповідь президента: "Ситуація складна, але не безнадійна"

Натомість президента "Ворскли" Роман Черняк спростував інформацію про негайне закриття проєкту, хоча й підтвердив наявність проблем.

"Чи правдивою є інформація, що проєкт стає на паузу? Ні, поки що це неправда. Буде якась інформація – ми оголосимо. Ситуація складна, але не безнадійна", - наголосив Черняк у коментарі "Трибуні".

Він також додав, що власники та керівники клубу наразі працюють над вирішенням фінансових та юридичних труднощів.

Жіноча команда "Ворскла" – шестиразовий чемпіон України (фото ФК "Ворскла")

Що відомо про "Ворсклу"

Нагадаємо, ФК "Ворскла" довгий час був одним із найстабільніших в історії незалежної України. Полтавський клуб незмінно грав у найвищому футбольному дивізіоні починаючи з 1996 року, коли виграв турнір Першої ліги.

За цей час команда двічі була бронзовим призером чемпіонатів України, здобувала Кубок. В європейських клубних турнірах протистояла таким грандам, як лондонський "Арсенал", португальські "Бенфіка" і "Спортінг", бельгійський "Андерлехт".

За підсумками сезону-2024/25 полтавський клуб опустився в Першу лігу, програвши в перехідних матчах "Кудрівці". Зараз у другому за силою дивізіоні він йде на 9-му місці.

Жіночий футбольний клуб "Ворскла" – є одним із лідерів в Україні. Команда шість разів вигравала національний чемпіонат та брала участь у жіночій Лізі чемпіонів.