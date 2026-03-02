Полтавская "Ворскла" на грани исчезновения: что известно о ситуации в клубе

Проблемы с инвестором и бан от ФИФА

Как сообщило "Суспільне Полтава", ссылаясь на собственные источники внутри клуба, работа как мужской, так и женской команд "Ворсклы" сейчас фактически приостановлена. По данным издания, ситуация упирается в отсутствие финансовых вливаний от главного инвестора Константина Жеваго, который находится под санкциями СНБО и заочным арестом.

Сейчас клуб ожидает окончательного решения инвестора относительно дальнейшего будущего проекта. Кроме того, стало известно, что 19 февраля клуб в пятый раз за последние полгода получил трансферный бан от ФИФА.

Позиция игрока: "Команды уже не будет"

Ситуацию вокруг полтавского коллектива для издания "Трибуна" прокомментировал защитник "Ворсклы" Вадим Червак. По словам футболиста, настроение в команде критическое, а в последние дни возникли проблемы даже с базовыми вещами - в частности с питанием игроков.

"Думаю, команды уже не будет. Трансферный бан как был, так и есть. И задолженность тоже, думаю, есть, ничего не было погашено", - заявил Червак.

Ответ президента: "Ситуация сложная, но не безнадежная"

В то же время президент "Ворсклы" Роман Черняк опроверг информацию о немедленном закрытии проекта, хотя и подтвердил наличие проблем.

"Правдива ли информация, что проект становится на паузу? Нет, пока что это неправда. Будет какая-то информация - мы объявим. Ситуация сложная, но не безнадежная", - подчеркнул Черняк в комментарии "Трибуне".

Он также добавил, что владельцы и руководители клуба сейчас работают над решением финансовых и юридических трудностей.

Женская команда "Ворскла" - шестикратный чемпион Украины (фото ФК "Ворскла")

Что известно о "Ворскле"

Напомним, ФК "Ворскла" долгое время был одним из самых стабильных в истории независимой Украины. Полтавский клуб неизменно играл в высшем футбольном дивизионе начиная с 1996 года, когда выиграл турнир Первой лиги.

За это время команда дважды была бронзовым призером чемпионатов Украины, получала Кубок. В европейских клубных турнирах противостояла таким грандам, как лондонский "Арсенал", португальские "Бенфика" и "Спортинг", бельгийский "Андерлехт".

По итогам сезона-2024/25 полтавский клуб опустился в Первую лигу, проиграв в переходных матчах "Кудривке". Сейчас во втором по силе дивизионе он идет на 9-м месте.

Женский футбольный клуб "Ворскла" - является одним из лидеров в Украине. Команда шесть раз выигрывала национальный чемпионат и участвовала в женской Лиге чемпионов.