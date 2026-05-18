"Полісся" та ЛНЗ залишають "Динамо" в грі: як виглядає таблиця УПЛ перед фінальним туром

Несподіванки у матчах лідерів

Якби ЛНЗ та "Полісся" здобули цілком очікувані перемоги в матчах з "Кудрівкою" та "Зорею" відповідно – питання призерів поточного чемпіонату України було б вирішене. "Динамо" втратило б будь-які шанси наздогнати черкаську та житомирську команди і остаточно залишилося б на четвертій позиції.

Проте ЛНЗ, що посідає другу сходинку, мінімально поступився "Кудрівці" з рахунком 0:1. А "Полісся" не зуміло дотиснути луганську "Зорю", розписавши суху нічию. Останній результат ще залишає "біло-синім" математичні шанси на бронзові нагороди.

Зараз ЛНЗ має в активі 57 пунктів, "Полісся" – 56, а "Динамо" – 54. Кияни за очками можуть наздогнати навіть ЛНЗ. Але вони поступаються черкаській команді за особистими зустрічами (0:1, 0:0) – тому срібними призерами не зможуть стати ні за яких умов.

Шанси на "бронзу" також доволі примарні, але вони ще є. Тим більше, що "Полісся" помітно здало в кінці сезону: поразка від "Епіцентра" (2:3), нічия із "Зорею" (0:0). З такою тенденцією можна і останній поєдинок з львівським "Рухом" провалити. Хоча всі розуміють, що серйозно розраховувати на це не варто.

Житомиряни ж у свою чергу ще не втратили можливості фінішувати в чемпіонаті другими. Таке станеться, якщо ЛНЗ в останньому турі не зуміє переграти в Києві "Оболонь".

Матчі претендентів на медалі в останньому турі:

"Оболонь" – ЛНЗ

"Полісся" – "Рух"

"Динамо" – "Кудрівка"

Усі поєдинки відбудуться у неділю, 24 травня та стартують одночасно – о 13:00.

Хто зіграє в перехідних матчах

Не все ще остаточно визначено і внизу турнірної таблиці. Головні невдахи сезону – "Полтава" та "Олександрія" – вже відомі. А от із перехідними матчами ще є нюанс.

"Рух" їх вже не уникне. А "Кудрівка" ще може дістати "Епіцентр" за набраними балами. Рахунок особистих матчів у суперників рівний (2:1, 0:1). Треба буде рахувати різницю забитих та пропущених м'ячів. А тут величезна перевага на боці команди з Кам'янця-Подільського –"мінус 9" проти "мінус 15-ти".

Тому саме "Кудрівці" доведеться відстоювати право залишитися в еліті в битві з представником Першої ліги. Якщо, звісно, не стане реальністю варіант зі зняттям "Руха", про який багато говорять останнім часом.

Усі результати 29-го туру:

"Металіст 1925" – "Епіцентр" – 1:1 (Забергджа, 22 – Сидун, 74)

(Забергджа, 22 – Сидун, 74) "Полтава" – "Динамо" – 0:2 (Ярмоленко, 3, з пенальті, Герреро, 90+1)

(Ярмоленко, 3, з пенальті, Герреро, 90+1) "Рух" – "Олександрія" – 1:3 (Таллес, 72, з пенальті — Цара, 7, Копина, 45+2, автогол, Кастільо, 46)

(Таллес, 72, з пенальті — Цара, 7, Копина, 45+2, автогол, Кастільо, 46) "Карпати" – "Верес" – 2:0 (Бабогло, 54, 70)

(Бабогло, 54, 70) "Колос" – "Оболонь" – 0:2 (Волохатий, 4, Жовтенко, 29)

(Волохатий, 4, Жовтенко, 29) "Кривбас" – "Шахтар" – 2:3 (Мендоза, 58, Шевченко, 87 – Траоре, 41, Оба, 45, 68)

(Мендоза, 58, Шевченко, 87 – Траоре, 41, Оба, 45, 68) "Кудрівка" – ЛНЗ – 1:0 (Світюха, 80)

(Світюха, 80) "Зоря" – "Полісся" – 0:0

Бомбардири:

Матвій Пономаренко ("Динамо") – 12 голів

Пилип Будківський ("Зоря") – 12

Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 11

Петер Ітодо ("Металіст 1925") – 10

Проспер Оба (ЛНЗ / "Шахтар") – 10

Андрій Сторчоус ("Кудрівка") – 10

Розклад фінального туру

Заключний, 30-й тур сезону УПЛ стартує у четвер, 21 травня. А завершиться – у неділю, 24 числа.