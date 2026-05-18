"Полесье" и ЛНЗ оставляют "Динамо" в игре: как выглядит таблица УПЛ перед финальным туром

Неожиданности в матчах лидеров

Если бы ЛНЗ и "Полесье" одержали вполне ожидаемые победы в матчах с "Кудривкой" и "Зарей" соответственно - вопрос призеров текущего чемпионата Украины был бы решен. "Динамо" потеряло бы любые шансы догнать черкасскую и житомирскую команды и окончательно осталось бы на четвертой позиции.

Однако ЛНЗ, занимающий вторую строчку, минимально уступил "Кудривке" со счетом 0:1. А "Полесье" не сумело дожать луганскую "Зарю", расписав сухую ничью. Последний результат еще оставляет "бело-синим" математические шансы на бронзовые награды.

Сейчас ЛНЗ имеет в активе 57 пунктов, "Полесье" - 56, а "Динамо" - 54. Киевляне по очкам могут догнать даже ЛНЗ. Но они уступают черкасской команде по личным встречам (0:1, 0:0) - поэтому серебряными призерами не смогут стать ни при каких условиях.

Шансы на "бронзу" также довольно призрачные, но они еще есть. Тем более, что "Полесье" заметно сдало в конце сезона: поражение от "Эпицентра" (2:3), ничья с "Зарей" (0:0). С такой тенденцией можно и последний поединок с львовским "Рухом" провалить. Хотя все понимают, что серьезно рассчитывать на это не стоит.

Житомиряне же в свою очередь еще не упустили возможности финишировать в чемпионате вторыми. Такое произойдет, если ЛНЗ в последнем туре не сумеет переиграть в Киеве "Оболонь".

Матчи претендентов на медали в последнем туре:

"Оболонь" - ЛНЗ

"Полесье" - "Рух"

"Динамо" - "Кудривка"

Все поединки состоятся в воскресенье, 24 мая и стартуют одновременно - в 13:00.

Кто сыграет в переходных матчах

Не все еще окончательно определено и внизу турнирной таблицы. Главные неудачники сезона - "Полтава" и "Александрия" - уже известны. А вот с переходными матчами еще есть нюанс.

"Рух" их уже не избежит. А "Кудривка" еще может достать "Эпицентр" по набранным баллам. Счет личных матчей у соперников равный (2:1, 0:1). Надо будет считать разницу забитых и пропущенных мячей. А здесь огромное преимущество на стороне команды из Каменец-Подольского - "минус 9" против "минус 15-ти".

Поэтому именно "Кудривке" придется отстаивать право остаться в элите в битве с представителем Первой лиги. Если, конечно, не станет реальностью вариант со снятием "Руха", о котором много говорят в последнее время.

Все результаты 29-го тура:

"Металлист 1925" - "Эпицентр" - 1:1 (Забергджа, 22 - Сидун, 74)

(Забергджа, 22 - Сидун, 74) "Полтава" - "Динамо" - 0:2 (Ярмоленко, 3, с пенальти, Герреро, 90+1)

(Ярмоленко, 3, с пенальти, Герреро, 90+1) "Рух" - "Александрия" - 1:3 (Таллес, 72, с пенальти - Цара, 7, Копина, 45+2, автогол, Кастильо, 46)

(Таллес, 72, с пенальти - Цара, 7, Копина, 45+2, автогол, Кастильо, 46) "Карпаты" - "Верес" - 2:0 (Бабогло, 54, 70)

(Бабогло, 54, 70) "Колос" - "Оболонь" - 0:2 (Волохатый, 4, Жовтенко, 29)

(Волохатый, 4, Жовтенко, 29) "Кривбасс" - "Шахтер" - 2:3 (Мендоза, 58, Шевченко, 87 - Траоре, 41, Оба, 45, 68)

(Мендоза, 58, Шевченко, 87 - Траоре, 41, Оба, 45, 68) "Кудривка" - ЛНЗ - 1:0 (Свитюха, 80)

(Свитюха, 80) "Заря" - "Полесье" - 0:0

Бомбардиры:

Матвей Пономаренко ("Динамо") - 12 голов

Филипп Будковский ("Заря") - 12

Глейкер Мендоза ("Кривбасс") - 11

Петер Итодо ("Металлист 1925") - 10

Проспер Оба (ЛНЗ / "Шахтер") - 10

Андрей Сторчоус ("Кудривка") - 10

Расписание финального тура

Заключительный, 30-й тур сезона УПЛ стартует в четверг, 21 мая. А завершится - в воскресенье, 24 числа.